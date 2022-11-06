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Десятки тысяч итальянцев устроили марш мира против поставок оружия Киеву

Десятки тысяч итальянцев устроили в Риме марш мира против поставок оружия Киеву
Помимо призывов к миру, участники выступили за прекращение поставок вооружений Киеву. Многие опасаются, что это лишь продлит конфликт и может привести к применению ядерного оружия. Кроме того, конфликт сказывается на экономике

Десятки тысяч итальянцев прошли маршем по Риму, призывая к прекращению поставок оружия на Украину, а также к остановке военных действий и к международной дипломатической мирной инициативе, пишет газета Financial Times.

Среди лозунгов были «Сложить оружие, повысить зарплату», «Хватит оружия для Украины» и «Нет оружия, нет санкций. Где дипломатия?».

По словам организаторов, в марше мира участвовали более 100 тыс. человек. Полиция, в свою очередь, сообщила о 30 тыс. участников, передает ANSA.

Как пишет FT, новый премьер-министр Италии, лидер правой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони пообещала продолжить жесткую позицию своего предшественника Марио Драги в отношении России, но сталкивается с сопротивлением дальнейшим поставкам вооружений на Украину, поскольку экономика страны страдает от последствий конфликта, включая замедление роста и инфляцию (в октябре она достигла почти 12% — самого высокого уровня почти за три десятилетия). В новое правительство, помимо «Братьев Италии», вошли «Лига» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони.

В середине октября Берлускони на закрытой встрече с депутатами заявил, что возобновил связи с президентом России Владимиром Путиным, и рассказал, что тот на день рождения прислал ему «20 бутылок водки и очень трогательное письмо». «Я ответил ему бутылками «Ламбруско» и таким же трогательным письмом», — сказал тогда политик. Аудиозапись выступления опубликовало
агентство LaPresse. Однако в партии экс-премьера объяснили, что Берлускони имел в виду не свой день рождения 29 сентября 2022 года, а рассказал «старую историю о произошедшем много лет назад эпизоде», а также опровергли сообщение о возобновлении связей с Путиным. Позднее сам Берлускони пояснил, что пошутил, говоря об обмене бутылками алкоголя с российским президентом. Комментируя ситуацию вокруг Украины, политик не исключал, что Киев мог бы начать переговоры с Москвой в случае прекращения поставок западного оружия.

На марше присутствовал лидер движения «5 звезд», экс-премьер Джузеппе Конте — он также предостерег от дальнейших поставок вооружений в Киев.

«Украина теперь полностью вооружена — нам нужен прорыв в прекращении огня и мирных переговорах», — заявил Конте.

Многие участники демонстрации опасаются, что вооружение Украины лишь продлит конфликт и может привести к применению ядерного оружия.

В то же время лидер партии «Действие» Карло Календа устроил демонстрацию в Милане при поддержке украинской общины в Италии в защиту поставок. «Те, кто призывает к миру, но также и к разоружению Украины, призывают к капитуляции Украины», — сказал Календа.

В начале ноября издание Il Messagero со ссылкой на источники в правительстве Италии сообщало, что власти пока не обсуждают предоставление Украине нового пакета военной помощи, несмотря на призывы украинского президента Владимира Зеленского. Причиной издание называло в том числе отсутствие достаточного количества зенитных ракетных комплексов SAMP-T, запрошенных Киевом: в случае их отправки на Украину Италия может лишиться своей системы защиты.

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Теги
Елена Чернышова
Италия Украина поставки оружия
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