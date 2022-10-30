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Берлускони назвал шуткой слова об обмене с Путиным водкой и вином

Экс-премьер Италии Берлускони назвал шуткой слова об обмене с Путиным водкой и вином
По словам Берлускони, «все поняли», что история про обмен ящиками водки и вина с Путиным была шуткой. Ранее партия «Вперед, Италия» заявила, что их лидер рассказал «старую историю о произошедшем много лет назад эпизоде»
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что пошутил, когда рассказал, что обменялся с президентом России Владимиром Путиным бутылками водки и вина.

По словам итальянского политика, когда он рассказывал депутатам своей партии об обмене с Путиным поздравительными письмами на дни рождения, его спросили, обменялись ли они подарками.

«Конечно, 20 бутылками водки и «Ламбруско». Но все поняли, что это была шутка», — уточнил Берлускони (цитата по La Repubblica).

Ранее, 18 октября, лидер партии «Вперед, Италия» сообщил, что восстановил связь с президентом России, и добавил, что знал его как «мирного и разумного человека». «Путин на мой день рождения прислал мне 20 бутылок водки и очень трогательное письмо. Я ответил ему бутылками «Ламбруско» и таким же трогательным письмом», — сказал тогда Берлускони.

Агентство LaPresse опубликовало соответствующую аудиозапись выступления бывшего премьера на закрытой встрече с депутатами.

Партия «Вперед, Италия» заявила, что Берлускони имел в виду не свой день рождения 29 сентября 2022 года, а рассказал «старую историю о произошедшем много лет назад эпизоде». «Берлускони опровергает новость о якобы возобновлении отношений с Владимиром Путиным», — добавили в партии.

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После этого в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что подарок Путина Берлускони в виде ящика водки может нарушать санкции Евросоюза.

В ЕК напомнили, что в апреле 2022 года ввоз спиртных напитков из России в страны ЕС был запрещен санкциями. При этом они не предусматривают каких-либо исключений для подарков, а ответственность за их реализацию несут страны ЕС, добавили в ЕК.

Путин и Берлускони называли друг друга друзьями. В интервью Corriere dell Sera в 2019 году президент России сказал, что их «связывают многолетние дружеские отношения». Экс-премьер Италии в 2021 году называл Путина единственным выдающимся лидером на современной международной политической арене.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Италия Сильвио Берлускони Владимир Путин Россия подарки

Сильвио Берлускони

политик, бизнесмен, бывший премьер-министр Италии

29 сентября 1936 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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