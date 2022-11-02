Il Messagero узнала о приостановке Римом рассмотрения пакета помощи Киев
Рим на данный момент не рассматривает новый пакет военной помощи Украине, несмотря на призывы украинского президента Владимира Зеленского поставить Киеву современное вооружение сообщает Il Messagero со ссылкой на источники в правительстве.
Это не означает, что Италия прекращает поддержку Украины, заверяют некоторые собеседники газеты. По их словам, рассмотрение приостановили «только и только потому, что сначала необходимо координировать действия с НАТО» и понять, что нужно Киеву и какое оружие Рим может предоставить. Отмечается, что в ближайшие дни в Италию приедет генсек альянса Йенс Столтенберг.
Источники газеты указывают на три препятствия для согласования следующего пакета помощи Украине:
- Италия не обладает достаточным количеством зенитных ракетных комплексов SAMP-T, запрошенных Украиной, поэтому в случае их отправки Киеву Рим может лишиться своей системы защиты. Издание предполагает, что речь может пойти об альтернативных системах;
- Рим еще не поставил Киеву все вооружения, предусмотренные предыдущими пакетами военной помощи;
- в связи с избранием нового правительства в Италии сейчас переходный период, и министр обороны Гвидо Крозетто еще не вступил в должность.
Тем не менее, позиция Рима по поддержке Киева остается неизменной, несмотря на недавние заявления других политиков о том, что поставки вооружения стоит прекратить, утверждают источники газеты. В частности, слова бывшего премьера, лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони о том, что при прекращении поставок Украина может согласиться возобновить переговоры, не имеют значения, заявил один из собеседников издания.
Берлускони двумя днями ранее заявил, что «если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если бы Запад пообещал предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление ее городов, разоренных войной», это может стимулировать Зеленского сесть за стол переговоров.