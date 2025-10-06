Меркель назвала страны, помешавшие переговорам с Россией до спецоперации

Страны Балтии и Польша опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении России, заявила Меркель. Сейчас времена изменились, указала она и призвала найти подход к достижению мира

Ангела Меркель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Польша и страны Балтии не поддержали инициативу о прямых переговорах с Россией в 2021 году, что повлияло на дальнейшее развитие событий, заявила в интервью венгерскому изданию Partizan бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, эти государства боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении России, передает Mandiner.

«Сейчас времена изменились, и нам нужно подумать, какую лучше всего занять позицию для достижения мира», — отметила она. Экс-канцлер также выразила мнение, что Европе нужно показать реальную сдерживающую силу и поддержать Украину.

Меркель добавила, что не считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «троянским конем» России в Европе: «Нет, это чушь. Мы бы на такое не попались, я считаю это абсурдом». При этом канцлер добавила, что не согласна с обвинениями Орбана в адрес Еврокомиссии и его решением продолжить импорт российских энергоносителей.

Меркель впервые публично осудила Россию за полномасштабный конфликт с Украиной через несколько месяцев после его начала — в июне 2022 года. Экс-канцлер заявляла, что ее сделали «козлом отпущения» из-за боевых действий в связи с ее решением не поддерживать в 2008 году на саммите НАТО ускоренное вступление Украины в альянс. Такое обещание Киеву в тот момент стало бы «объявлением войны» России, уверена она.

В своих мемуарах «Свобода» бывший немецкий канцлер писала, что «потеряла доверие» к российскому президенту Владимиру Путину после присоединения Крыма к России, но решила поддерживать с ним диалог для предотвращения конфликта Москвы и Киева.

Сам Путин после слов Меркель о том, что минские соглашения 2014–2015 годов были призваны «дать Украине время», заявил, что все участники договоренностей «обманывали» Россию, а переговоры велись для «накачки» Украины западным оружием. Со слов президента, Москва рассчитывала на партнеров, но позже узнала «истинное положение дел» о том, что Франция и Германия не собирались выполнять соглашения. «Непосредственным триггером» для начала конфликта Путин называл отказ Киева от соглашений.