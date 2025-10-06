 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Меркель назвала страны, помешавшие переговорам с Россией до спецоперации

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Страны Балтии и Польша опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении России, заявила Меркель. Сейчас времена изменились, указала она и призвала найти подход к достижению мира
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Польша и страны Балтии не поддержали инициативу о прямых переговорах с Россией в 2021 году, что повлияло на дальнейшее развитие событий, заявила в интервью венгерскому изданию Partizan бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, эти государства боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении России, передает Mandiner.

«Сейчас времена изменились, и нам нужно подумать, какую лучше всего занять позицию для достижения мира», — отметила она. Экс-канцлер также выразила мнение, что Европе нужно показать реальную сдерживающую силу и поддержать Украину.

Меркель заявила, что конфликт России и Украины не закончится без диалога
Политика
Ангела Меркель

Меркель добавила, что не считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «троянским конем» России в Европе: «Нет, это чушь. Мы бы на такое не попались, я считаю это абсурдом». При этом канцлер добавила, что не согласна с обвинениями Орбана в адрес Еврокомиссии и его решением продолжить импорт российских энергоносителей.

Меркель впервые публично осудила Россию за полномасштабный конфликт с Украиной через несколько месяцев после его начала — в июне 2022 года. Экс-канцлер заявляла, что ее сделали «козлом отпущения» из-за боевых действий в связи с ее решением не поддерживать в 2008 году на саммите НАТО ускоренное вступление Украины в альянс. Такое обещание Киеву в тот момент стало бы «объявлением войны» России, уверена она.

Харрис описала в мемуарах обидное прозвище Меркель
Политика
Фото:Shawn Thew / EPA / ТАСС

В своих мемуарах «Свобода» бывший немецкий канцлер писала, что «потеряла доверие» к российскому президенту Владимиру Путину после присоединения Крыма к России, но решила поддерживать с ним диалог для предотвращения конфликта Москвы и Киева.

Сам Путин после слов Меркель о том, что минские соглашения 2014–2015 годов были призваны «дать Украине время», заявил, что все участники договоренностей «обманывали» Россию, а переговоры велись для «накачки» Украины западным оружием. Со слов президента, Москва рассчитывала на партнеров, но позже узнала «истинное положение дел» о том, что Франция и Германия не собирались выполнять соглашения. «Непосредственным триггером» для начала конфликта Путин называл отказ Киева от соглашений.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Волкова Юлия Волкова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ангела Меркель Военная операция на Украине страны Балтии Польша Украина
Ангела Меркель фото
Ангела Меркель
политик, бывший канцлер Германии
17 июля 1954 года
Материалы по теме
Меркель — о Путине: «Мы по разные стороны баррикад»
Политика
Меркель рассказала об ошибке в общении с Трампом
Политика
Меркель предупредила, что Европе грозит капут из-за мер против миграции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Cookies уходят в прошлое: что приходит на их место и как это работаетПодписка на РБК, 09:27
Снегопад привел к отключению света в районах в Иркутской области Общество, 09:22
ИИ-«дочка» «Софтлайна» запланировала IPO до конца года Технологии и медиа, 09:11
Житель Нижегородской области пострадал в результате атаки дрона ВСУ Политика, 09:09
Как заставить бизнес работать 24/7 благодаря разнице в часовых поясахПодписка на РБК, 09:04
Почему одни компании строят бизнес-империи, а другие исчезают: 7 секретовПодписка на РБК, 08:42
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Синоптики увидели признак наступления классической осени в Москве Общество, 08:40
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
ВКС России получили новую партию Су-34 Политика, 08:29
«Князь тьмы» в мире финансов: кто такой Билл ДемчакПодписка на РБК, 08:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:20
Меркель назвала страны, помешавшие переговорам с Россией до спецоперации Политика, 08:07
Суды больше не боятся исключать участников из ООО. Кто под ударомПодписка на РБК, 08:02