Меркель заявила, что конфликт России и Украины не закончится без диалога

«Без разговора эта война точно не закончится», — заявила Меркель. Она одобрила решение НАТО о повышении военных расходов и призвала поддерживать дипломатические контакты, одновременно принимая меры сдерживания

Ангела Меркель (Фото: Michael Kappeler / Getty Images)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (2005 — 2021 годы) считает, что для завершения военного конфликта России и Украины необходимо поддерживать контакты со всеми сторонами.

«Без разговора эта война точно не закончится», — подчеркнула Меркель (цитата по Die Zeit), положительно оценив то, что западные государства «снова разговаривают с Россией».

По словам экс-канцлера, необходимо принимать меры для сдерживания потенциальных угроз, одновременно пытаясь поддерживать дипломатические контакты: «Так мы пережили холодную войну, и так мы должны пережить будущее».

Меркель назвала логичным и необходимым соглашение стран НАТО об увеличении расходов на военные расходы с 2 до 5% ВВП как логичное и необходимое. «Мы должны быть готовы к миру посредством военной мощи», — заявила она.

Экс-канцлер не впервые говорит о необходимости диалога с Россией для урегулирования, отмечая, что «чисто военного решения не будет». «Киев не может принимать решение в одиночку», — заявляла она в минувшем ноябре, при этом подчеркивая, что выступает против переговоров «через голову Украины».

Россия и Украина этой весной возобновили переговоры, прерванные три года назад. Первые две встречи прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня. На последней стороны обменялись меморандумами с предложениями по прекращению огня, договорились об обменах военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, а также телами погибших бойцов. После завершения обмена будет определена дата новых переговоров, сообщили в Кремле.

Российский президент Владимир Путин не раз обсуждал конфликт с Украиной с американским лидером Дональдом Трампом. Накануне он впервые за три года поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.