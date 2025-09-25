Харрис описала в мемуарах обидное прозвище Меркель

В своих воспоминаниях «107 дней» бывший вице-президент пишет, как Меркель рассказала ей о нападках однопартийцев и какое они дали ей обидное прозвище, посоветовав американке «не давать довести себя до слез»

Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС

Бывший вице-президент США Камала Харрис написала, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель поделилась с ней своим обидным прозвищем, которое ей дали мужчины-однопартийцы. Эту историю Харрис поведала в своих мемуарах «107 дней».

Разговор состоялся во время последней поездки Меркель в США в качестве канцлера Германии в 2021 году. В конце встречи с Харрис немецкий политик решила поделиться советом как женщина, сумевшая возглавить правительство в своей стране. «Она рассказала, насколько трудным был ее путь в политике как женщины из Восточной Германии, когда в ее партии доминировали западногерманские мужчины. Когда стало ясно, насколько она сильна, нападки на нее стали личными и подлыми», — пишет Харрис.

Меркель поделилась, что однопартийцы дали ей обидное прозвище, и произнесла некое слово на немецком. Переводчик канцлера пояснил, что это название «очень уродливой птицы». «Раньше они дразнили меня этой… этой уродливой птицей. И поначалу мне было очень больно… Никогда не позволяй им довести тебя до слез», — вспоминает Харрис слова немецкого политика.

Мемуары бывшего вице-президента США вышли 23 сентября в издательстве Simon & Schuster. В книге описан период президентской кампании Харрис 2024 года, продлившейся чуть больше трех месяцев, после того как действующий глава государства Джо Байден снял свою кандидатуру. Харрис считает одной из главных ошибок то, что ближайшее окружение Байдена разрешило ему самому принимать решение, баллотироваться ли на второй срок, несмотря на возраст. Она также утверждает, что Белый дом давал заведомо сложные задачи, не заступался за нее и не выделял ее заслуги на посту вице-президента.

Сама Ангела Меркель выпустила свои мемуары в ноябре 2024 года. В книге она описывает, как дочке пастора из ГДР, получившей докторскую степень по естественным наукам, удалось стать первой женщиной-канцлером объединенной Германии и встретить вызовы, которые переживала Европа, — от неуправляемого потока мигрантов до первых фаз украинского конфликта.