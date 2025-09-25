 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США⁠,
0

Харрис описала в мемуарах обидное прозвище Меркель

Сюжет
Выборы президента США
В своих воспоминаниях «107 дней» бывший вице-президент пишет, как Меркель рассказала ей о нападках однопартийцев и какое они дали ей обидное прозвище, посоветовав американке «не давать довести себя до слез»
Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС
Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС

Бывший вице-президент США Камала Харрис написала, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель поделилась с ней своим обидным прозвищем, которое ей дали мужчины-однопартийцы. Эту историю Харрис поведала в своих мемуарах «107 дней».

Разговор состоялся во время последней поездки Меркель в США в качестве канцлера Германии в 2021 году. В конце встречи с Харрис немецкий политик решила поделиться советом как женщина, сумевшая возглавить правительство в своей стране. «Она рассказала, насколько трудным был ее путь в политике как женщины из Восточной Германии, когда в ее партии доминировали западногерманские мужчины. Когда стало ясно, насколько она сильна, нападки на нее стали личными и подлыми», — пишет Харрис.

Меркель поделилась, что однопартийцы дали ей обидное прозвище, и произнесла некое слово на немецком. Переводчик канцлера пояснил, что это название «очень уродливой птицы». «Раньше они дразнили меня этой… этой уродливой птицей. И поначалу мне было очень больно… Никогда не позволяй им довести тебя до слез», — вспоминает Харрис слова немецкого политика.

Камала Харрис раскрыла, за что держит зло на Джо Байдена
Политика
Фото:Shawn Thew / EPA / ТАСС

Мемуары бывшего вице-президента США вышли 23 сентября в издательстве Simon & Schuster. В книге описан период президентской кампании Харрис 2024 года, продлившейся чуть больше трех месяцев, после того как действующий глава государства Джо Байден снял свою кандидатуру. Харрис считает одной из главных ошибок то, что ближайшее окружение Байдена разрешило ему самому принимать решение, баллотироваться ли на второй срок, несмотря на возраст. Она также утверждает, что Белый дом давал заведомо сложные задачи, не заступался за нее и не выделял ее заслуги на посту вице-президента.

Сама Ангела Меркель выпустила свои мемуары в ноябре 2024 года. В книге она описывает, как дочке пастора из ГДР, получившей докторскую степень по естественным наукам, удалось стать первой женщиной-канцлером объединенной Германии и встретить вызовы, которые переживала Европа, — от неуправляемого потока мигрантов до первых фаз украинского конфликта.

Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Камала Харрис Ангела Меркель выборы президента США США Германия Джо Байден
Камала Харрис фото
Камала Харрис
политик
20 октября 1964 года
Ангела Меркель фото
Ангела Меркель
политик, бывший канцлер Германии
17 июля 1954 года
Материалы по теме
Харрис упрекнула «титанов-миллиардеров» в бесполезности при защите свобод
Политика
WP рассказала, как книга Харрис устроила «переполох» среди демократов
Политика
Харрис раскритиковала потенциальных кандидатов от демократов на выборах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 99,04 (+0,07) Инвестиции, 24 сен, 12:34 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 83,35 (-0,67) Инвестиции, 24 сен, 12:34
Onet узнал, что дом в Польше повредила ракета голландского истребителя Политика, 04:29
Аэропорт Сочи возобновил полеты Политика, 04:26
Bloomberg сообщил, что ЕС почувствовал себя на крючке из-за Трампа Политика, 04:23
Адвокат Авагяна рассказал о последнем разговоре с ним Политика, 03:59
Захарова назвала удары по Новороссийску «сигналом для ЕС» Политика, 03:52
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 03:31
Foreign Policy сравнил политику Трампа со «смертоносными бегемотами» Политика, 03:19
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:13
Хакеры притворялись госслужащими из Киргизии для шпионажа в России Технологии и медиа, 03:00
В Краснодаре и Туапсе объявили угрозу беспилотников Политика, 02:59
Столкнувшийся с бортом «России» самолет отстранили от полетов Общество, 02:28
В Иране заявили о получении секретных ядерных документов Израиля Политика, 02:24
Аэропорт Сочи приостановил полеты Политика, 02:20
Трамп потребовал расследовать «три зловещих события» в штаб-квартире ООН Политика, 01:41