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Военная операция на Украине ,  
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Министр обороны Нидерландов подтвердил поставку F-16 на Украину

Министр обороны Нидерландов в Харькове подтвердил поставку F-16 на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Рубен Брекелманс не раскрыл, сколько истребителей уже есть у Украины, но сказал, что «в ближайшие месяцы, до начала следующего года» в страну прибудут еще F-16. Всего Амстердам должен направить Киеву 24 самолета
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Первые истребители F-16, обещанные Украине Нидерландами, поставлены и развернуты, сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс, будучи в Харькове, передает De Telegraaf.

Всего Амстердам должен направить Киеву 24 самолета, он не раскрыл, сколько уже есть у Украины, но сказал, что «в ближайшие месяцы, до начала следующего года» в страну прибудут еще F-16.

Он отметил, что украинские власти просят о поставках дополнительных систем ПВО, в частности, важны зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Нидерланды предоставляли компоненты этих ЗРК Украине и планируют поставить еще.

Также министр анонсировал совместную с Украиной разработку и производство дронов. На это собираются выделить €400 млн.

Президент Владимир Путин говорил, что российские войска будут уничтожать поступившие на Украину истребители F-16, как и другую западную технику. Их появление у Киева «ситуацию на поле боя не поменяет», отмечал он.

Нидерланды сняли с вооружения истребители F-16
Политика

Президент Украины Владимир Зеленский показал первые кадры с F-16 на Украине в начале августа. Их видели в районе Одессы.

В конце того же месяца один истребитель потерпел крушение. Главком ВСУ Александр Сырский в интервью CNN заявил, что перед крушением пилот F-16 сбил две ракеты и пытался атаковать третью. Издание Breaking Defense писало, что истребитель работал в связке с ЗРК Patriot и мог непреднамеренно залететь в облако обломков сбитой ракеты, что привело к крушению. По данным The New York Times, самолет мог быть сбит самими украинцами из Patriot. Газета The Wall Street Journal объясняла крушение ошибкой пилота. Истребителем управлял летчик Алексей Месь, он погиб. Ему посмертно присвоено звание полковника.

После крушения президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука. Министр обороны Рустем Умеров связал увольнение Олещука с ротацией.

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