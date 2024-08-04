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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский показал первые кадры с F-16 на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Украины подтвердил получение первой партии истребителей F-16. Их уже заметили в небе жители Одессы, писало издание «Думская». Минобороны России оценивало сроки уничтожения самолетов «примерно в 20 дней»

Зеленский показал первые кадры с F-16 на Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение Киевом истребителей F-16 американского производства.

«F-16 на Украине. Мы обеспечили это. <...> Я благодарю всех партнеров, которые на самом деле действенно помогают с F-16, и первые государства, которые приняли наш запрос о предоставлении самолетов, — Данию, Нидерланды, Соединенные Штаты», — написал он в телеграм-канале.

Ранее одесское издание «Думская» сообщило, что жители Одессы увидели в небе над городом F-16, и опубликовало видео пролета.

Над Одессой заметили истребитель F-16
Политика
Одесса

США выдали разрешение на передачу истребителей в мае 2023 года после неоднократных просьб Киева и стран НАТО. Первую партию F-16 поставили Нидерланды, которые вместе с Данией, Бельгией и Норвегией пообещали Украине около 80 самолетов. Ожидается, что многие из них будут разобраны на запчасти, отмечала Times.

О прибытии первых F-16 на Украину 31 июля писал Bloomberg. Washington Post (WP) сообщала, что до конца 2024 года Украина получит 20 истребителей. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, их разместят на расстоянии не менее 40 км от линии фронта. Первые истребители оснастят ракетами класса «воздух — воздух» AMRAAM, «воздух — земля» AGM-88 HARM, «воздух — воздух» малой дальности AIM-9X и комплектами высокоточного наведения для бомб Joint Direct Attack Munition в целях усиления воздушной обороны, писала WP.

Кремль связывает получение украинской армией F-16 с повышением эскалации и все большим втягиванием западных стран в конфликт. Москва не считает, что поставки изменят ситуацию на поле боя. Минобороны России прогнозировало, что на уничтожение обещанных ВСУ западных истребителей потребуется «примерно 20 дней работы». Российским военнослужащим пообещали выплатить вознаграждение в размере 15 млн руб. за первые сбитые американские истребители F-15 или F-16.

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Владимир Зеленский F-16 Россия Украина Военная операция на Украине истребители
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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