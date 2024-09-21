Breaking Defense назвал возможную причину крушения F-16 на Украине
Первый потерянный Украиной истребитель F-16 мог потерпеть крушение, так как непреднамеренно пролетел через облако обломков сбитой ракеты, передает Breaking Defense со ссылкой на источники в украинской оборонной отрасли.
Среди версий, выдвинутых специалистами, рассматривается в том числе та,согласно которой фрагменты сбитой ракеты могли повредить двигатель и другие части самолета, сказали изданию собеседники. Это привело к крушению истребителя и гибели пилота до того, как он успел катапультироваться, отмечает портал.
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