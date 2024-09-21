 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Breaking Defense назвал возможную причину крушения F-16 на Украине

Breaking Defense: F-16 мог потерпеть крушение на Украине из-за обломков ракеты

Первый потерянный Украиной истребитель F-16 мог потерпеть крушение, так как непреднамеренно пролетел через облако обломков сбитой ракеты, передает Breaking Defense со ссылкой на источники в украинской оборонной отрасли.

Среди версий, выдвинутых специалистами, рассматривается в том числе та,согласно которой фрагменты сбитой ракеты могли повредить двигатель и другие части самолета, сказали изданию собеседники. Это привело к крушению истребителя и гибели пилота до того, как он успел катапультироваться, отмечает портал.

Материал дополняется

Силовики задержали Владислава Бакальчука

На сколько подорожали автомобили с 2021 года

На Украине военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на работе

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Песков поддержал запрет чайлдфри

Хачанов проиграл 124-й ракетке мира

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
F-16 Украина авиакатастрофа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Breaking Defense назвал возможную причину крушения F-16 на УкраинеПолитика, 01:02
Против Кеннеди-младшего начали расследование из-за отрезанной головы китаОбщество, 00:53
Украинский дрон повредил трансформатор подстанции рядом с Запорожской АЭСПолитика, 00:50
Лавров назвал шуткой заявление Путина о поддержке ХаррисПолитика, 00:25
«Страна» узнала о возможной отставке Умерова и БудановаПолитика, 00:14
В Брянской области сбили 13 дронов менее чем за часПолитика, 20 сен, 23:56
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до МосквыПолитика, 20 сен, 23:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Израиле заявили об отсутствии красных линий в конфликте с «Хезболлой»Политика, 20 сен, 23:44
Столтенберг предостерег ЕС от конкуренции с НАТО в области обороныПолитика, 20 сен, 23:35
Калининградский губернатор определился с сенаторомПолитика, 20 сен, 23:12
CNN узнал, что США отложат военную помощь Киеву из-за нехватки запасовПолитика, 20 сен, 23:07
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержанияОбщество, 20 сен, 22:58
Лавров назвал небылицами заявления США о поставках России ракет из ИранаПолитика, 20 сен, 22:53
Склад с пенопропиленовой тарой загорелся в Воронежской областиОбщество, 20 сен, 22:44