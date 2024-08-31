Умеров объяснил увольнение командующего авиацией ВСУ после потери F-16

Увольнение командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука не связано с потерей F-16 и смертью пилота, это ротация, заявил Умеров. По одной из версий, истребитель мог быть сбит по ошибке самими украинцами

Николай Олещук (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Увольнение командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука связано с ротацией, а не со смертью пилота при крушении американского истребителя F-16, заявил в интервью CNN министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Я бы, наверное, сказал, что это ротация, — заявил глава Минобороны Украины. — Это два отдельных вопроса… на данном этапе я бы не стал их связывать».

Умеров также назвал «прискорбной» смерть пилота и рассказал, что Украина расследует причины крушения F-16. «Мы анализируем то, что произошло, — сказал он. — Мы также дали доступ нашим партнерам, поэтому они также анализируют и расследуют вместе с нами».

26 августа Украина потеряла первый поставленный американский истребитель F-16. The Wall Street Journal со ссылкой на источник писала , что причиной крушения, вероятно, была ошибка пилота. Истребителем управлял летчик Алексей Месь, он погиб . Пилоту посмертно присвоили звание полковника.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа уволил Николая Олещука. На его место временно исполняющим обязанности был назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, который ранее возглавлял воздушное командование «Центр». Комментируя перестановки, Зеленский не назвал причиной крушение F-16, но отметил, что уровень командования Воздушными силами ВСУ необходимо «усилить». По одной из версий, истребитель F-16 мог быть сбит по ошибке самими украинцами из зенитно-ракетного комплекса Patriot