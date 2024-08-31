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Военная операция на Украине ,  
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Умеров объяснил увольнение командующего авиацией ВСУ после потери F-16

Умеров объяснил увольнение командующего авиацией ВСУ Олещука ротацией
Сюжет
Военная операция на Украине
Увольнение командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука не связано с потерей F-16 и смертью пилота, это ротация, заявил Умеров. По одной из версий, истребитель мог быть сбит по ошибке самими украинцами
Николай Олещук
Николай Олещук (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Увольнение командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука связано с ротацией, а не со смертью пилота при крушении американского истребителя F-16, заявил в интервью CNN министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Я бы, наверное, сказал, что это ротация, — заявил глава Минобороны Украины. — Это два отдельных вопроса… на данном этапе я бы не стал их связывать».

Умеров также назвал «прискорбной» смерть пилота и рассказал, что Украина расследует причины крушения F-16. «Мы анализируем то, что произошло, — сказал он. — Мы также дали доступ нашим партнерам, поэтому они также анализируют и расследуют вместе с нами».

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26 августа Украина потеряла первый поставленный американский истребитель F-16. The Wall Street Journal со ссылкой на источник писала, что причиной крушения, вероятно, была ошибка пилота. Истребителем управлял летчик Алексей Месь, он погиб. Пилоту посмертно присвоили звание полковника.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа уволил Николая Олещука. На его место временно исполняющим обязанности был назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, который ранее возглавлял воздушное командование «Центр». Комментируя перестановки, Зеленский не назвал причиной крушение F-16, но отметил, что уровень командования Воздушными силами ВСУ необходимо «усилить». По одной из версий, истребитель F-16 мог быть сбит по ошибке самими украинцами из зенитно-ракетного комплекса Patriot

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
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