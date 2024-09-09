Сырский рассказал, что F-16 разбился, когда пытался сбить ракету

Истребитель F-16 (Фото: Usaf / Getty Images)

Результаты расследования крушения истребителя F-16 будут известны в ближайшее время, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью CNN.

«Сейчас специальная комиссия Министерства обороны проводит расследование, чтобы выяснить все факты катастрофы. <...> Я думаю, что результаты расследования будут известны всем в ближайшее время», — сказал он.

Сырский подчеркнул, что все летчики были хорошо подготовлены. Wall Street Journal ранее сообщила, что пилоты проходили ускоренный курс обучения и сразу отправлялись на боевые вылеты, несмотря на опасения инструкторов.

Сырский также рассказал, что перед аварией погибший летчик сбил две ракеты и пытался атаковать третью, но потерпел крушение. На вопрос о том, как ВСУ могут использовать F-16, главком ответил, что основная задача самолетов — перехват крылатых ракет.

Украина получила истребители F-16 в июле. Первый самолет армия потеряла в конце августа. Источник Wall Street Journal объяснил крушение самолета ошибкой пилота. Украинский нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили из ЗРК Patriot по ошибке — «из-за дискоординации между подразделениями». В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Москва осуждает помощь Киеву. В Кремле обещали «сбивать и уничтожать» переданные Украине американские истребители.