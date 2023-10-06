Сунак обсудил с Зеленским морскую безопасность и укрепление сил ПВО

Сунак и Зеленский на встрече в Гранаде обсудили укрепление обороноспособности Украины и дальнейшую международную военную помощь, сообщили в канцелярии британского премьера. Россия осуждает военную помощь Киеву

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита в Гранаде обсудили дальнейшие шаги по оказанию Украине военной помощи, в том числе в области морской безопасности и противовоздушной обороны, сообщает канцелярия британского премьера.

«Лидеры обсудили дальнейшую международную военную помощь Украине, в том числе в области морской безопасности и противовоздушной обороны, а также поддержку развития оборонного производства», — говорится в заявлении.

Зеленский по итогам встречи сообщил, что они с Сунаком обсудили экспорт украинского зерна и договорились о расширении сотрудничества в оборонной сфере. «Украина и Великобритания продолжат и расширят оборонное сотрудничество. Мы обсудили пути экспорта зерна и согласились с необходимостью защиты свободы судоходства в Черном море», — украинский президент в Telegram.

После выхода России из зерновой сделки российское Минобороны заявило, что будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов. Киев объявил о зеркальных мерах для тех судов, которые следуют в российские порты.

Глава британского Минобороны Грант Шаппс в интервью The Telegraph 1 октября говорил, что власти страны изучают, какую роль может сыграть флот в «защите коммерческих судов от России в Черном море». Он подчеркивал, что важно не допустить ситуации, когда «по умолчанию международные перевозки запрещены в этих водах, поэтому я думаю, что есть много сфер, в которых Британия может помочь советом». В том же интервью он не исключил отправку на Украину британских военных инструкторов для обучения бойцов ВСУ.

Заявление Шэппса прокомментировал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По мнению последнего, глава Минобороны Великобритании решил «превратить своих инструкторов в легальную цель» для российских вооруженных сил. Сунак после этого исключил отправку британских войск на Украину.