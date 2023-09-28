В Севастополе начнут штрафовать бизнес за отказ жителям в укрытии

В Севастополе будут штрафовать бизнес за отказ укрывать жителей во время тревоги

Севастополь (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Власти Севастополя будут штрафовать владельцев коммерческих объектов при отказе укрыть жителей во время воздушной тревоги, сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире севастопольского телеканала СТВ.

«Мы на штабе отдельно обсуждали, [что] в том числе все коммерческие пространства тоже должны предоставляться [в качестве укрытия]. Такое решение есть. В случае, если это где-то будет не предоставляться и мы по этому поводу получим обращения и жалобы, будем принимать меры. Штрафы достаточно серьезные к тем, кто решит, что это его частная собственность и он не должен принимать там людей», — сказал Развожаев (цитата по ТАСС).

Губернатор напомнил, что после объявления воздушной тревоги у жителей есть от 30 до 50 минут, чтобы найти убежище, а всего в городе будут функционировать три способа оповещения граждан: телеграм-канал губернатора Севастополя, сирена, а также телевидение и радио.

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