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Песков призвал обратить внимание на слова Зеленского об ударе по России

Песков: заявление Зеленского о превентивном ударе по России нельзя оставить без внимания
Действиями Украины руководят США и Великобритания, поэтому они должны нести ответственность за слова Зеленского, считает Песков. Ранее тот призвал НАТО нанести превентивный удар по России, пока она сама не применила ядерное оружие
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Мировое сообщество должно обратить внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Пресс-секретарь назвал слова украинского президента «призывом к началу мировой войны с непредсказуемыми [и] чудовищными последствиями» и обвинил США и Великобританию в том, что они де-факто руководят деятельностью Украины. По этой причине Лондон и Вашингтон должны нести ответственность за заявления ее президента, считает Песков.

Ранее, выступая в австралийском Институте Лоуи, Зеленский призвал страны НАТО нанести превентивный удар по России.

«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну вот держи от нас!» — сказал он.

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на слова украинского президента заявила, что Запад разжигает ядерную войну, а «Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету».

30 сентября, в день подписания договоров о вхождении в состав России новых регионов, Зеленский подал заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО. По его словам, это решение поддержали как минимум 11 государств из 30 членов блока.

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При этом еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон отметил, что страна не может стать членом альянса, пока на ее территории идут боевые действия. Постпред ФРГ при НАТО Рюдигер Кёниг подчеркивал, что альянс не отвечает на призывы украинского президента активнее участвовать в боевых действиях на Украине, так как та не является членом блока и на нее не распространяется действие соглашения НАТО о коллективной безопасности. Положительный ответ НАТО на призывы Зеленского втянул бы альянс в «очень большую войну», отмечал постпред. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что применение Россией «ядерного оружия будет иметь серьезные последствия» для нее самой.

В российском МИДе связывали возможность военного столкновения России и НАТО с поставками вооружения Киеву. Глава государства Владимир Путин обещал защищать Россию «всеми имеющимися силами и средствами».

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Татьяна Зыкина
Дмитрий Песков Украина Владимир Зеленский ВМС Великобритании США
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