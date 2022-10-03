В ФРГ назвали причину отказа НАТО более активно помогать Украине

Постпред ФРГ при НАТО Кёниг: НАТО не хочет участвовать в военных действиях

Украина не является членом НАТО, поэтому альянс не отвечает на призывы украинского президента Владимира Зеленского более активно участвовать в боевых действиях на Украине, что означало бы «очень большую войну», в которую окажутся вовлеченными все страны блока, заявил постпред ФРГ при НАТО Рюдигер Кёниг в интервью Spiegel.

«Мы не можем просто принять, что европейская страна будет захвачена. <...> Мы отправляем оружие и деньги Украине — не вместе, как НАТО, — но это делают многие отдельные страны», — добавил он, отвечая на вопрос, каким образом альянс помогает Украине.

Дипломат напомнил, что также государства - члены НАТО публично заявляют о нарушении Россией международного права при проведении военной операции на Украине. Кроме того, указал он, страны Евросоюза вводят санкции против России, в частности, в отношении российских банков и поставок российской продукции.

Украиинский президент после подписания соглашений о присоединении подконтрольных российским силам территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей 30 сентября заявил, что Киев подает заявку на ускоренное вступление в НАТО. Стремление вступить в блок закреплено в Конституции страны.

В альянсе указали, что согласно установленной процедуре решение должны принять все 30 стран блока путем консенсуса. Страны Балтии и еще шесть государств поддержали намерения Киева. В Белом доме сочли, что с заявкой Украины стоит подождать, рассмотрев ее «в другое время». Советник американского президента Джейк Салливан назвал лучшим способом поддержать Украину оказание ей практической помощи «на месте».

В НАТО неоднократно подчеркивали, что, поддерживая Украину, блок не вступает в конфликт с Россией.