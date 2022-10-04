В МИДе заявили, что поставки Украине оружия из США приближают конфликт России и НАТО

В МИДе заявили о приближении к «опасной черте» конфликта России и НАТО

Замглавы департамента ведомства по контролю за вооружениями обвинил США в «накачке» Украины оружием и предоставлении разведданных ВСУ. По мнению дипломата, это затягивает боевые действия и несет угрозу столкновения НАТО с Россией

Фото: John Moore / Getty Images

Поставки Украине американских вооружений приближают прямой военный конфликт России и НАТО. Об этом на заседании первого комитета Генассамблеи ООН заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИДа Константин Воронцов, передает ТАСС.

«США наращивают накачку Украины вооружением, предоставляют ее военным развединформацию, обеспечивают прямое участие своих боевиков и советников в конфликте, что не только затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО», — сказал дипломат.

Во вторник президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал предоставить Киеву новый пакет военной помощи на $625 млн. В него войдут четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 32 гаубицы, артиллерийские боеприпасы, бронетранспортеры и другое оружие и техника.

Незадолго до этого Байден подписал закон о выделении Украине помощи на $12,35 млрд, в том числе военной.

В Кремле заявляли, что поставки Киеву американских РСЗО лишь подливают масла в огонь. Москва выполнит цели спецоперации, несмотря на военную помощь Украине от западных стран, неоднократно подчеркивали российские власти.