Посол рассказал о «крохах» контактов с США по космосу и Сирии

Состояние отношений России и США — плачевное, Вашингтон заморозил все сферы взаимодействия, кроме немногих, заявил Анатолий Антонов. По его словам, Россия в Соединенных Штатах стала «монстром», которого надо уничтожить

Анатолий Антонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии и «подошли к опасной черте», заявил в эфире «Первого канала» посол в США Анатолий Антонов. Соединенные Штаты заморозили все сферы взаимодействия с Россией, сохраняются лишь «крохи», в том числе по космосу, ситуации в Сирии, и вопросам нераспространения оружия массового уничтожения заявил в эфире «Первого канала» посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По мнению дипломата, отношения между странами пока не достигли пика напряженности, как во время Карибского кризиса, но в США «никто сегодня не говорит о стабилизации или развитии двусторонних отношений». «Россия здесь однозначно обрела статус противника, то есть одного из тех самых монстров <...> которых надо уничтожать», — сказал он. Конфликт на Украине Антонов назвал «триггером», обнажившим «глубинные проблемы», существующие в мире: Россию «не устраивают те правила игры, которые американцы пытаются навязать» и которые выгодны США. Вашингтон хочет истощить ее, поставить на колени, уверен посол.

Соединенные Штаты пока не готовы полностью разорвать дипломатические отношения с Россией — об этом американцы заявляют «на политическом уровне», об этом говорит и намерение в ближайшее время отправить в Москву нового посла, отметил Антонов. Предыдущий посол Джон Салливан в начале сентября завершил работу в России и вернулся в США из-за болезни жены.

По словам Антонова, Москве важно взаимодействовать с Вашингтоном в области контроля над вооружениями. В конце сентября в Госдепе сообщили, что ведут с российской стороной переговоры о возобновлении американских инспекций в России по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений. Вашингтон выражал и стремление продолжать диалог с Россией по стратегической стабильности.

В марте в МИД России заявили, что отношения с США стоят на грани разрыва. В июне Антонов сказал, что отношения достигли критической точки, а политический диалог зашел в тупик. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва и Вашингтон находятся «в горячей точке противостояния».