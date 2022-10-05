Минобороны: вооруженные формирования под опекой США наращивают активность в Сирии

Минобороны заявило об активности вооруженных формирований США в Сирии

Незаконные вооруженные формирования, находящиеся под опекой США, наращивают свою активность в Сирии, сообщили в пресс-службе российского Центра по примирению враждующих сторон в республике.

«С 1 августа 2022 года зафиксировано уже восемь обстрелов позиций [сирийских] правительственных сил. Это свидетельствует о неспособности американского командования контролировать обстановку в оккупированной вооруженными силами США зоне», — говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали, что 4 октября на границе подконтрольной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс вооруженные формирования, подконтрольные США, напали на позиции сирийских правительственных сил.

«Группа перемещавшихся на пикапе террористов предприняла попытку прорыва с территории зоны, обстреляв при этом опорный пункт Сирийской арабской армии из крупнокалиберного пулемета», — уточнили в ведомстве, отметив, что в итоге попытка прорыва была пресечена, нападавшие скрылись на подконтрольной США территории, а один сирийский военный получил ранение.

Накануне в Минобороны сообщили, что 3 октября российскому самолету Ан-26 пришлось уклониться от столкновения с американскими беспилотниками, выполнявшими «незаконные полеты» на севере Сирии.

Международная коалиция во главе с США поддерживает военный альянс «Сирийские демократические силы» (СДС; их ядро — отряды курдов). Под их контролем находится северная часть Сирии у границ с Турцией.

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Основная часть российских сил была выведена с территории Сирии в конце 2017 года. Военные России остались только на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, эти базы Москва арендует на 49 лет. Они находятся на побережье Средиземного моря на западе страны.