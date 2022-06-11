Антонов заявил о критической точке в отношениях России с США

По словам посла России в США, из-за действий Вашингтона двусторонний политический диалог фактически зашел в тупик

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Отношения России и Соединенных Штатов достигли критической точки, политический диалог зашел в тупик. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Российско-американские отношения, которые были в глубоком кризисе в последние несколько лет, достигли критической точки», — сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что из-за действий США двусторонний политический диалог «зашел в тупик», а предпосылок выправления отношений на сегодняшний день нет.

Он также отметил, что добрые отношения между США и Россией выгодны обеим сторонам, поскольку в одиночку Вашингтону не удасться решить проблемы стратегической стабильности и «победить террор».

Отношения России со странами Запада резко ухудшились после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин, объявляя о ней, заявил, что Москва пошла на такой шаг, чтобы защитить население Донбасса от «геноцида», добиться «денацификации и демилитаризации» Украины.

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После начала спецоперации Украина разорвала с Россией дипломатические отношения, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию. Страны Запада, в частности США, ввели санкции против некоторых российских политиков и чиновников, а также членов их семей. Ограничения также затронули банковский сектор и некоторые сферы промышленности. Кроме того, США и их союзники начали массово высылать сотрудников российских дипмиссий.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее говорил, что Москва «серьезно подумает», прежде чем возобновить отношения со странами Запада, даже если они сами предложат это сделать.

В то же время посол США в России Джон Салливан отмечал, что Вашингтон и Москва не могут полностью разорвать дипломатические отношения, так как должны поддерживать двусторонние контакты. «Мы также никогда не разойдемся совсем. Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом», — сказал он.