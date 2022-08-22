ЕС изучит размещение тренировочной миссии для ВСУ в Восточной Европе

Боррель: ЕС планирует разместить тренировочную миссию для ВСУ рядом с Украиной

В конце августа в Праге пройдет встреча министров обороны ЕС, на ней обсудят вопрос создания тренировочной миссии для украинской армии. В МИД России сочли, что там станут «натаскивать террористов и нацистских боевиков» для Киева

Фото: Nariman El-Mofty / AP

Совет министров обороны Евросоюза на следующей неделе обсудит предложение по формированию миссии «обучения и помощи» для украинских Вооруженных сил, ее разместят в соседней с Украиной стране. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в городе Сантандер. Трансляцию вели на YouTube.

«Это будет важная миссия. Любая миссия должна быть на уровне конфликта. Это не маленькая война», — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что миссию не станут размещать на украинской территории.

Неформальная встреча министров обороны стран Евросоюза запланирована на 29-30 августа, она пройдет в Праге.

Евросоюз начал рассматривать возможность создания военно-учебной миссии на Украине еще в конце прошлого года, на фоне роста напряжения в регионе. Die Welt писал, что руководство ЕС видит в этом выражение солидарности с Украиной с учетом «продолжающейся военной активности России» возле украинских границ и в Крыму. планировалось, что миссия получит название «Военная консультативная и учебная миссия ЕС на Украине» (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine, EUATM). На создании миссии настаивали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния и Словакия. Их поддерживали Швеция и Финляндия.

Власти России тогда раскритиковали инициативу ЕС, посчитав обсуждение такое предложения «активным пиаром». «Хотят тоже внести свой вклад в тренировку, по сути дела, антироссийских подразделений», — подчеркнул глава МИДа Сергей Лавров.

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После слов Борреля в конце августа в российском МИДе отреагировали аналогично. «Надо называть вещи своими именам: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков. Сто лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно», — написала в Telegram представитель министерства Мария Захарова.

После начала российской спецоперации на Украине страны Евросоюза неоднократно предоставляли Украине военную помощь. В конце мая Боррель выразил уверенность, что Евросоюзу следует в новых условиях стать военной силой, а не только торговым блоком, пояснив, что мягкой силы для решения проблем недостаточно. «Недостаточно торговли, верховенства закона, недостаточно быть сильной гражданской державой», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

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