ЕС изучит размещение тренировочной миссии для ВСУ в Восточной Европе
Совет министров обороны Евросоюза на следующей неделе обсудит предложение по формированию миссии «обучения и помощи» для украинских Вооруженных сил, ее разместят в соседней с Украиной стране. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в городе Сантандер. Трансляцию вели на YouTube.
«Это будет важная миссия. Любая миссия должна быть на уровне конфликта. Это не маленькая война», — сказал Боррель.
Он подчеркнул, что миссию не станут размещать на украинской территории.
Евросоюз начал рассматривать возможность создания военно-учебной миссии на Украине еще в конце прошлого года, на фоне роста напряжения в регионе. Die Welt писал, что руководство ЕС видит в этом выражение солидарности с Украиной с учетом «продолжающейся военной активности России» возле украинских границ и в Крыму. планировалось, что миссия получит название «Военная консультативная и учебная миссия ЕС на Украине» (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine, EUATM). На создании миссии настаивали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния и Словакия. Их поддерживали Швеция и Финляндия.
Власти России тогда раскритиковали инициативу ЕС, посчитав обсуждение такое предложения «активным пиаром». «Хотят тоже внести свой вклад в тренировку, по сути дела, антироссийских подразделений», — подчеркнул глава МИДа Сергей Лавров.
После слов Борреля в конце августа в российском МИДе отреагировали аналогично. «Надо называть вещи своими именам: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков. Сто лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно», — написала в Telegram представитель министерства Мария Захарова.
После начала российской спецоперации на Украине страны Евросоюза неоднократно предоставляли Украине военную помощь. В конце мая Боррель выразил уверенность, что Евросоюзу следует в новых условиях стать военной силой, а не только торговым блоком, пояснив, что мягкой силы для решения проблем недостаточно. «Недостаточно торговли, верховенства закона, недостаточно быть сильной гражданской державой», — подчеркнул глава европейской дипломатии.
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