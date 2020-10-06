В захваченном протестующими Белом доме в Бишкеке произошел пожар

В захваченном протестующими Белом доме в Бишкеке, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, произошел пожар. Об этом в своем Telegram сообщает агентство «Sputnik — Кыргызстан».

Как передает портал 24.kg, в здании горят несколько кабинетов на четвертом, пятом, шестом и седьмом этажах.

По словам демонстрантов, неизвестные специально подожгли один кабинет, затем огонь распространился на другие помещения.

К зданию приехали пожарные.

Материал дополняется