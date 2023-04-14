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В парламенте Армении ответили Захаровой на просьбу объяснить учения с США

В ответ на просьбу МИД России объяснить учения с США ему напомнили о суверенитете Армении
Фото: mil.am
Фото: mil.am

Требование МИД России к Еревану объяснить участие армянских военных в учениях США и НАТО непонятно, заявил секретарь правящей фракции в парламенте Армении «Гражданский договор» Артур Ованнисян.

«Немного непонятно, что [официальный представитель МИД России] Мария Захарова требует разъяснений. Армения сохраняет теплые дружеские отношения со своим стратегическим партнером Россией, а также теплые отношения с другими странами-партнерами. И делает все для развития и повышения боеготовности вооруженных сил», — сказал парламентарий (цитата по «Sputnik Армения»).

Он напомнил, что Ереван руководствуется собственными государственными интересами.

Вооруженные силы Армении примут участие в учениях KFOR («Силы для Косово», проводятся под руководством НАТО) и американских Saber Junction. В январе республика отказалась проводить на своей территории маневры ОДКБ «Нерушимое братство». В Ереване это решение объяснили не удовлетворяющей армянскую сторону позицией ОДКБ по конфликту с Азербайджаном.

Захарова заявила, что НАТО «продолжает практику активного привлечения к своим маневрам стран-партнеров» и стремится получить «рычаги влияния на их внутри- и внешнеполитические процессы, ход строительства вооруженных сил». Постсоветское пространство дипломат назвала «настоящим полем для геополитической конфронтации» альянса с Россией: НАТО пытается дискредитировать сотрудничество бывших республик СССР с Москвой и втянуть их «в различные форматы взаимодействия, которые носят антироссийский характер, порой русофобский». Такие действия ведут к дестабилизации ситуации в разных регионах, предупредила представитель МИДа.

«Запросили официальные разъяснения у армянских партнеров насчет их участия в натовских учениях. С нашей реакцией определимся по получении ответа», — пообещала Захарова. Она отметила, что отказ Армении от учений по линии ОДКБ «вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности».

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Персоны
Мария Захарова Армения НАТО МИД

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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