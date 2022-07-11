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Глава поселка в Харьковской области погиб при подрыве машины

Под автомобиль главы администрации поселка Великий Бурлук Евгения Юнакова была заложена самодельная бомба. Власти назвали произошедшее терактом
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В результате подрыва автомобиля погиб глава администрации поселка Великий Бурлук в Харьковской области Евгений Юнаков, сообщили ТАСС в пресс-службе временной гражданской администрации региона.

«Это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», — сказали в пресс-службе, добавив, что подрыв был осуществлен «диверсионно-разведывательной группой», которая подложила взрывное устройство под машину.

В Запорожье ликвидировали совершившего покушение на главу Мелитополя
Политика
Фото:vrogov / Telegram

11 июля пророссийские власти Херсонской области сообщили, что в Херсоне предотвращено покушение на главу военно-гражданской администрации Владимира Сальдо. По данным ВГА, «благодаря бдительным жителям Херсона» удалось вовремя обнаружить самодельную бомбу. Она была заложена «на пути следования автомобиля Сальдо», уточнили власти. О находке граждане сообщили российским военным, саперы обезвредили взрывное устройство.

Власти отметили, что Сальдо «находится в крепком здравии и бодром расположении духа». Он поблагодарил жителей за бдительность.

Позднее заместитель главы ВГА Кирилл Стремоусов уточнил ТАСС, что на дороге была заложена мина с радиусом поражения 150 м.

В понедельник утром в Запорожской области также было совершено покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту. По данным местной полиции, его автомобиль обстреляли. Стрелявший был ликвидирован в ходе перестрелки. Сам чиновник не пострадал.

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