Эрдоган увидел в действиях ЕС причину газового кризиса

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 60,14 (-0,08) Инвестиции, 05 сен, 16:37
Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 60,9 (+0,53) Инвестиции, 05 сен, 16:37
Глава федерации отметил порядочность уехавшего в США российского саблиста Спорт, 13:09
«Google так не сможет». Как привлечь внимание к инновационному стартапу Pro, 13:02
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:59
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 12:58
Современные подходы к урбанистике. Благоустройство набережных РБК +, 12:53
Кристину Асмус обвинили в дискредитации армии из-за «черного квадрата» Общество, 12:50
Орбан пошел на уступки ЕС ради помощи на €5,8 млрд Политика, 12:46
Сбербанк даст пользователям возможность выпускать NFT на своей платформе Крипто, 12:44
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:39
За рамками ТЗ: зачем ИТ-специалистов посвящать в бизнес-процессы компании Pro, 12:39
В России за сутки выявили менее 40 тыс. заражений коронавирусом Общество, 12:38
Касаткина поддержала отстранение российских сборных от турниров Спорт, 12:36
Предвзятое отношение: почему людям с инвалидностью трудно найти работу Партнерский проект, 12:35
Власти запустили реструктуризацию «олимпийских долгов» Бизнес, 12:32
Война санкций ,  
0 

Эрдоган увидел в действиях ЕС причину газового кризиса

Европу зимой ждут серьезные проблемы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя энергетический кризис в ЕС
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Энергетический кризис в Европе стал следствием санкций и отношения ЕС к России, заявил в ходе пресс-конференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

«Конечно, Европа на самом деле пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к [президенту России Владимиру] Путину, применение санкций и, конечно, ответ на них: «Если вы так делаете, то и я так сделаю». — заявил турецкий лидер, отвечая на вопрос о газовом кризисе в ЕС.

Он также выразил мнение, что Европу зимой ждут серьезные проблемы. В Турции, по словам Эрдогана, подобной ситуации нет.

Туск заявил о «лавине отчаянных сообщений» из-за цен на газ
Политика
Фото:Pawel Supernak / EPA / ТАСС

Энергетический кризис в ЕС начался на фоне западных санкций против России из-за спецоперации на Украине, - ограничения затронули энергетический сектор. За этим последовало снижение, а позже и полное прекращение прокачки по «Северному потоку», рост цен на газ, нефть и электричество и рекордная инфляция. Ситуация в европейской экономике осложняет сильнейшая засуха в центральной и южной частях региона.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС ввел санкции в отношении импорта нефти и угля из России, а также задумался о снижении зависимости от российского газа. При этом Брюссель не смог согласовать эмбарго на него, поскольку против этого выступила Венгрия, а Германия заключила, что пока не сможет без него обойтись.

Москва в ответ на ограничительные меры Запада перевела расчеты за газ для недружественных стран (в список таких государств входит весь ЕС) в рубли. После отказа некоторых стран, в том числе Финляндии, Нидерландов, Польши, Дании и Болгарии, платить в российской валюте «Газпром» прекратил поставки. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце июля утверждала, что в общей сложности прокачка газа была прекращена в 12 стран ЕС.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist
Статьи
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить
Инструкции
Pro
Фото: Matthias Schrader / AP «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие акции выигрывают от укрепления доллара и что с ним будет дальше
Прогнозы
Pro
Фото: wikipedia.org Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи

Промышленники в Австрии попросили у властей €2,5 млрд из-за цен на газ
Политика
Фото:Manfred Schmidt / imageBROKER.com / Global Look Press

В конце августа «Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока». До этого объем поставок составлял 20% от проектной мощности. Компания объяснила прекращение работы газопровода неполадками с последним газотурбинным двигателем. Возвращение еще одного после ремонта в Канаде осложнилось из-за санкций. Германия выражала готовность отдать агрегат, но «Газпром» настаивает на официальных разъяснениях от ЕС и Британии, что санкции не коснутся дальнейшего ремонта и транспортировки турбин.

В ожидании прекращения поставок из России в августе страны ЕС согласовали план по снижению потребления газа на 15% до конца марта 2023 года. Его исполнение будет добровольным, однако в случае угрозы стабильности поставок может быть объявлена «союзная тревога». В этом случае сокращение потребления газа станет обязательной для всех стран.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Реджеп Тайип Эрдоган Турция энергетический кризис Европа газ
Материалы по теме
В Минэнерго сочли, что Европа не откажется от газа из России до 2027 года
Политика
Песков исключил вину «Газпрома» в нарушении поставок газа в Европу
Политика
Азербайджан заявил о планах удвоить объем поставок газа в Европу
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter