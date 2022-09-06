Эрдоган увидел в действиях ЕС причину газового кризиса

Европу зимой ждут серьезные проблемы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя энергетический кризис в ЕС

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Энергетический кризис в Европе стал следствием санкций и отношения ЕС к России, заявил в ходе пресс-конференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

«Конечно, Европа на самом деле пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к [президенту России Владимиру] Путину, применение санкций и, конечно, ответ на них: «Если вы так делаете, то и я так сделаю». — заявил турецкий лидер, отвечая на вопрос о газовом кризисе в ЕС.

Он также выразил мнение, что Европу зимой ждут серьезные проблемы. В Турции, по словам Эрдогана, подобной ситуации нет.

Энергетический кризис в ЕС начался на фоне западных санкций против России из-за спецоперации на Украине, - ограничения затронули энергетический сектор. За этим последовало снижение, а позже и полное прекращение прокачки по «Северному потоку», рост цен на газ, нефть и электричество и рекордная инфляция. Ситуация в европейской экономике осложняет сильнейшая засуха в центральной и южной частях региона.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС ввел санкции в отношении импорта нефти и угля из России, а также задумался о снижении зависимости от российского газа. При этом Брюссель не смог согласовать эмбарго на него, поскольку против этого выступила Венгрия, а Германия заключила, что пока не сможет без него обойтись.

Москва в ответ на ограничительные меры Запада перевела расчеты за газ для недружественных стран (в список таких государств входит весь ЕС) в рубли. После отказа некоторых стран, в том числе Финляндии, Нидерландов, Польши, Дании и Болгарии, платить в российской валюте «Газпром» прекратил поставки. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце июля утверждала, что в общей сложности прокачка газа была прекращена в 12 стран ЕС.

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В конце августа «Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока». До этого объем поставок составлял 20% от проектной мощности. Компания объяснила прекращение работы газопровода неполадками с последним газотурбинным двигателем. Возвращение еще одного после ремонта в Канаде осложнилось из-за санкций. Германия выражала готовность отдать агрегат, но «Газпром» настаивает на официальных разъяснениях от ЕС и Британии, что санкции не коснутся дальнейшего ремонта и транспортировки турбин.

В ожидании прекращения поставок из России в августе страны ЕС согласовали план по снижению потребления газа на 15% до конца марта 2023 года. Его исполнение будет добровольным, однако в случае угрозы стабильности поставок может быть объявлена «союзная тревога». В этом случае сокращение потребления газа станет обязательной для всех стран.