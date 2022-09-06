Туск заявил о «лавине отчаянных сообщений» из-за цен на газ

Польская нефтегазовая компания PGNiG предложила увеличить цены на газ в 12–15 раз. Экс-премьер предупредил, что «петля затягивается так», что в январе-феврале могут «рухнуть» десятки или сотни лучших польских заводов

Фото: Pawel Supernak / EPA / ТАСС

На фоне инициативы польской нефтегазовой компании PGNiG повысить цены на газ в 12–15 раз Польшу захлестнула «лавина отчаянных сообщений» от граждан. Об этом заявил бывший премьер-министр страны, лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск, передает телеканал Polsat News.

«В последние несколько десятков часов есть такая лавина отчаянных сообщений: «Сделайте что-нибудь, потому что мы действительно не выживем», — рассказал Туск.

Он указал на то, что на данный момент PGNiG предлагает цены в три раза выше, чем в Германии, Франции или Испании.

«Эта петля затягивается так, что в январе, феврале будут падать десятки, а может быть, и сотни лучших польских заводов», — заключил бывший премьер-министр страны.

Президент России Владимир Путин 23 марта поручил с 1 апреля перевести платежи от недружественных стран (в список входят все страны ЕС) за газ в рубли.

Тем не менее некоторые страны ЕС сообщили, что не намерены платить за газ в рублях, сочтя это нарушением условий договоров, которые в большинстве предполагают оплату в долларах или евро. В их числе была Польша.

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«Мы не будем платить. <...> Учитывая все возможные риски, мы к ним готовы», — сказал уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

В конце апреля «Газпром» приостановил поставки газа в Польшу, так как Варшава отказалась платить по действующему контракту в рублях, при этом транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа сокращен не был.

«Газпром» также предупредил, что в случае несанкционированного отбора газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита сократятся на этот объем. Позднее компания сообщила, что Варшава покупает российский газ через Германию, оттуда он реверсом поступает в Польшу через газопровод Ямал — Европа.

Правительство России 11 мая по указу президента утвердило перечень из 31 компании, которые попали под ответные российские санкции. В списке в основном бывшие «дочки» «Газпрома», в том числе EuRoPol GAZ, владеющая частью газопровода Ямал — Европа.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что российские санкции, введенные в отношении компании EuRoPol GAZ, означают запрет для компании использовать мощности газопровода Ямал — Европа для транспортировки российского газа через Польшу.

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва 23 мая объявила, что Варшава разрывает «Ямальское» межправительственное газовое соглашение 1993 года с Россией о поставках газа.