Кнайсль не увидела бенефициара от сокращения поставок газа из России

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Во всей ситуации, которая на сегодняшний день сложилась в мире, нет ни одной страны, которая могла бы выступить бенефициаром на сокращение поставок газа из России. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила РБК бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Во всей этой ситуации вообще нет бенефициара», — сказала она, отвечая на вопрос о том, кто может являться геополитическим бенефициаром газового эмбарго.

Евросоюз с конца февраля ввел против России несколько пакетов санкций. В шестой пакет вошло частичное эмбарго на импорт российской нефти, однако ограничения на поставки российского газа в него не вошли. В частности, против введения такого эмбарго выступали Австрия, Венгрия, Сербия и Германия.

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