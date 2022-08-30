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«Газпром» приостановил поставки французской Engie из-за неуплаты

В российской компании приостановку поставок газа объяснили неуплатой за июль, а также напомнили об обязательной оплате таких поставок по новой схеме. Engie ранее заявляла, что обеспечила объемы газа, необходимые ей и ее клиентам
«Газпром» GAZP ₽204 +7,37% Купить
Фото: Olivier Polet / Zuma / ТАСС
Фото: Olivier Polet / Zuma / ТАСС

«Газпром» приостановил поставки газа французской Engie в связи с неуплатой за июльские поставки в полном объеме, следует из сообщения российской компании.

«По состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО «Газпром экспорт» не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie (Франция) в июле по действующим контрактам. <...> В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме», — говорится в сообщении.

В «Газпроме» напомнили, что президент России Владимир Путин еще в марте поручил перевести платежи за газ от недружественных стран (в список входят все страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств) в рубли, поэтому французской компании необходимо произвести оплату по новой схеме.

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Фото:Bodo Marks / dpa / Global Look Press

Engie ранее сообщала, что обеспечила объемы газа, необходимые ей и ее клиентам, и приняла «ряд мер, чтобы значительно снизить прямые финансовые или физические последствия возможного прекращения поставок газа» от «Газпрома». По данным аналитиков Morningstar, в 2021 году Engie закупила у «Газпрома» 121 ТВт·ч (20% от всех поставок французской компании, тераватт-час равен 109 кВт·ч), а в последнее время компания получала лишь 1,5 ТВт·ч ежемесячно.

В июне Engie стала одной из трех французских энергетических компаний, которые призвали жителей страны и бизнес ограничить потребление газа на фоне роста цен и риска сокращения импорта из России. 29 августа с таким же призывом выступила премьер-министр Франции Элизабет Борн. Она предупредила, что в противном случае в первую очередь компаниям, а также населению грозят отключения газа, чреватые «серьезными экономическими и социальными последствиями».

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Президент Эмманюэль Макрон в середине апреля говорил, что Франция не нуждается в поставках российского газа и прилагает все усилия, чтобы закупать его в другом месте. Позднее он заявил, что во Франции и Европе в целом закончился «период изобилия и беззаботности».

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Газпром Франция поставки газа санкции
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