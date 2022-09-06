Bloomberg узнал об обсуждении «потолка цен» на газ из России на уровне ЕС

В Евросоюзе обсудят предложения о введение потолка цены на газ из России на технической встрече 7 сентября, передает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС.

По данным агентства, на встрече будут обсуждать два возможных инструмента для сдерживания цен: лимит цены на импортируемый газ и административное ценообразование во время чрезвычайных ситуаций для регионов, наиболее пострадавших от перебоев с поставками.

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