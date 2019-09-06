Палата лордов одобрила законопроект о запрете Brexit без сделки с ЕС

Палата лордов одобрила законопроект о запрете Brexit без сделки с ЕС

Обе палаты парламента Великобритании выступили против выхода из ЕС без предварительной сделки и приняли документ, обязывающий премьер-министра просить об отсрочке Brexit. Теперь законопроект должна одобрить королева

Борис Джонсон (Фото: Will Oliver / EPA / Bloomberg)

Палата лордов британского парламента утвердила законопроект, препятствующий выходу страны из Евросоюза 31 октября без сделки об условиях, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.

Документ был одобрен без проведения формального голосования. Согласно законопроекту, премьер-министр Борис Джонсон должен будет попросить о трехмесячной отсрочке Brexit, в случае если парламент не одобрит соглашения об условиях до 19 октября.

Теперь документ должна одобрить королева Елизавета II. Ожидается, что это произойдет 9 сентября передает Reuters.

Изначально выход Великобритании из ЕС был запланирован на март этого года, однако впоследствии дедлайн перенесли на 31 октября. Это произошло из-за того, что палата общин не согласовала условия, которых добилась премьер-министр Тереза Мэй в ходе переговоров с Брюсселем. Впоследствии Мэй ушла в отставку, а ее пост премьера занял Джонсон, пообещавший выход из ЕС до 31 октября вне зависимости от обстоятельств.