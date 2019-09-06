Похоже, что жесткие меры против депутатов-тори, поддержавших резолюцию оппозиции, стали серьезной ошибкой британского премьера

Проработав чуть больше месяца на посту премьера, Борис Джонсон попал в ту же ловушку, что и Тереза Мэй. Та не смогла убедить палату общин в достоинствах своей сделки с Брюсселем об условиях Brexit. Джонсон взял курс на выход из ЕС вообще без сделки, но большинство законодателей, включая часть членов фракции тори, не согласны с неупорядоченным разводом, грозящим стране тяжелыми социально-экономическими последствиями. Премьер решил минимизировать влияние парламента на процесс Brexit, настояв на приостановке его работы с 11 сентября до 14 октября, когда до выхода из ЕС по умолчанию останется всего две недели. Но, похоже, Джонсон ошибся. Действуя импульсивно, без четко продуманного плана, он явно недооценил последствия этого решения.

Обиженные соратники

Приостановка работы парламента на беспрецедентно большой срок и с очевидными для всех целями вызвала у оппозиции и некоторых тори стремление воспрепятствовать замыслу премьера. Что и случилось, когда 3 сентября палата общин вернулась с летних каникул, чтобы проработать всего неделю.

Фактически Джонсон начал свою работу с парламентом с того, что проиграл три голосования подряд. Сначала палата общин 328 голосами против 301 забрала у правительства контроль над повесткой дня заседаний. Резолюцию поддержал 21 депутат из фракции тори, включая семерых бывших членов кабинета Мэй. Все они в тот же день были исключены из фракции. 4 сентября Джонсон потерпел поражение по крайне болезненному для него законопроекту, призванному заблокировать попытку вывести страну из ЕС без сделки к 31 октября. Билль обязывает премьер-министра просить Брюссель о новой отсрочке выхода Британии из ЕС до 31 января 2020 года, если к 19 октября он не добьется принятия парламентом какого-то соглашения с ЕС. Законопроект был принят в течение одного дня сразу во всех чтениях. За него проголосовали депутаты от оппозиционных партий и бывшие депутаты-тори.

Поскольку премьер потерял рабочее большинство в палате общин, он пошел на новый радикальный шаг и внес предложение провести досрочные всеобщие выборы 15 октября. В случае победы Джонсон смог бы без помех со стороны парламента реализовать свою главную цель — вывести страну из ЕС до 31 октября. Проблема в том, что согласно законодательству объявление досрочных выборов требует поддержки двух третей депутатов. Оппозиционные партии не захотели помогать премьеру провести Brexit без сделки. Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что он будет готов поддержать выборы только после того, как билль о новой отсрочке Brexit станет законом. В итоге предложение Джонсона набрало только 298 голосов — на 136 меньше, чем требовалось.