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Британские депутаты отвергли предложение Джонсона о досрочных выборах

Палата общин парламента Великобритании отвергла предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона провести в октябре досрочные выборы. Об этом сообщает Reuters.

В ходе голосования 298 парламентариев проголосовали против предложения британского премьера, однако его поддержали его 56 депутатов. В среду, 4 сентября, Борис Джонсон, выступая в палате общин, внес на рассмотрение парламента предложение о проведении досрочных выборов. «Выборы должны быть проведены во вторник, 15 октября. Эта палата не оставляет другого выбора, кроме как дать возможность общественности принять решение о том, кто является премьер-министром», — сказал премьер-министр Соединенного Королевства сразу же после того, как парламентарии приняли законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС.

В ходе заседания палата общин Великобритании одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить выход Соединенного Королевства из состава ЕС. Законопроект о переносе Brexit поддержали 327 парламентариев, против высказались 299. В ближайшее время документ рассмотрят члены палаты лордов.

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В конце августа премьер-министр Соединенного Королевства обратился к королеве Елизавете II c просьбой завершить текущую сессию парламента в сентябре. Королева это предложение одобрила. Британский премьер предложил возобновить работу парламента 14 октября. В том случае если условия договора не удастся определить до 31 октября, то королевство автоматически выйдет из Евросоюза.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года, его поддержали 51,9% человек. Предполагалось, что страна покинет ЕС 29 марта 2019 года. Однако переговоры между Брюсселем и Лондоном по условиям выхода и последующим отношениям двух сторон затянулись, а парламент Великобритании не одобрил условия Brexit, которые согласовала с ЕС предыдущий премьер-министр страны Тереза Мэй. В апреле 2019 года стороны договорились об отсрочке Brexit до 31 октября 2019 года.

Теги: Борис Джонсон, Brexit, Великобритания, досрочные выборы
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