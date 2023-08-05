Corriere узнала первые результаты встречи по Украине без участия России

Corriere: на встрече по Украине в Джидде решили создать рабочие группы по плану Зеленского

Около 40 стран мира договорились, что условия мира на Украине будут строиться на уважении ее территориальной целостности, выяснила Corriere della Sera. Москва требует признания суверенитета над Донбассом, Запорожьем и Херсоном

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Участники встречи в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта на Украине достигли договоренности «об уважении целостности украинской территории», пишет итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в Евросоюзе.

По словам собеседников, возникло понимание о том, что «уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в центре любого мирного соглашения, как и верховенство Устава ООН». Принято решение о формировании рабочих групп по ключевым вопросам предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским «формулы мира».

«Сроки встречи глав государств еще не определены, но вполне вероятно, это произойдет до конца года», — добавили источники.

На встречу для поиска дипломатического решения конфликта на Украине собрались представители около 40 государств. Дискуссии продолжатся в воскресенье, 6 августа.

Представителей России не пригласили на встречу в Джидде. Кремль при этом будет следить за конференцией, но власти Украины «не хотят и не могут хотеть мира, пока их используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией», настаивают в Кремле. Там подчеркнули, что пока не видят предпосылок для мирных переговоров. Российский МИД назвал нонсенсом ситуацию, при которой конфликт на Украине пытаются урегулировать без участия Москвы. Власти России отказываются от любых планов мирного соглашения, в которых бы оспаривался ее суверенитет над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. Президент Владимир Путин говорил о невозможности прекратить огонь, пока украинская армия ведет наступление. Киев согласен на переговоры с Москвой при условии вывода российских войск и восстановления территориальной целостности.

В переговорах участвуют, среди прочего, представители США, Польши, Китая, Индии, Великобритании и ЮАР. Пекин послал на встречу спецпредставителя Ли Хуэя, что стало «значительным сдвигом» в позиции Китая, указывало The Wall Street Journak.

Цель переговоров — объединить страны глобального Юга, то есть Бразилию, Индию и Южную Африку, с европейскими странами и США вокруг мирного плана по Украине, писало Politico. Politico также отмечает, что достижение прогресса в Джидде будет сложной задачей, так как Украина настаивает: предложенный ею вариант урегулирования является единственным возможным. Россия же отвергла вариант урегулирования по украинскому сценарию.

«Ценность [саммита] на самом деле заключается в попытке подтолкнуть страны глобального Юга и нас самих к поиску некоторых базовых соглашений, вокруг которых затем можно было бы организовать глобальный мирный саммит», — считают в руководстве Евросоюза, выяснила Financial Times.