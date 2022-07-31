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На границе Косова и Сербии сработали сигналы воздушной тревоги

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В северной части Косовска-Митровицы (город на севере самопровозглашенного Косова) зазвучали воздушные сирены, сообщает Novosti.rs.

В южной части, сразу за мостом, разделяющим город, собрались около 200 албанцев. Сербы начали возводить баррикады и преградили путь албанскому спецназу в Рударе и Зупча.

Премьер-министр Косова Альбин Курти направил к пограничному переходу Яринье вооруженный спецназ.

Полиция Косова закрыла переход «Брняк», а на переходе Рудница пропускает только транспортные средства с косовскими номерами.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не допустит погромов против сербов, которые, по его словам, готовятся в полночь. К погранпереходам стянуты косовские спецподразделения, сообщил он.

Вучич призвал и албанцев, и сербов соблюсти мир. При этом он исключил капитуляцию последних.

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«Капитуляции не будет. И Сербия победит, если посмеют преследовать сербов, убивать сербов», — подчеркнул глава государства.

Минобороны Сербии в ответ на обвинения Приштины заявило, что сербская армия не пересекла административную линию и не проникала на территории Косова и Метохии.

Глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович после встречи с представителями косовских сербов обвинил Курти в стремлении изгнать народ. Решение косовских властей обязать сербов получать временные удостоверения личности для въезда на территорию частично признанной республики неприемлемо для Белграда, отметил он.

Материал дополняется.

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