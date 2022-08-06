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Блинкен предупредил о последствиях прекращения сотрудничества с Китаем

Блинкен заявил о последствиях прекращения сотрудничества с КНР и осудил военные маневры
Приостановка сотрудничества КНР и США по ряду вопросов, в том числе изменения климата, будет иметь долгосрочные последствия для мира, заявил Блинкен. Военные маневры Китая несоразмерны визиту Пелоси на Тайвань, считает он

Китай, решив прекратить сотрудничество с США в ряде областей в ответ на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, поступает безответственно, заявил во время пресс-конференции на Филиппинах американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Приостановка Пекином американо-китайского диалога по вопросам изменения климата будет иметь долгосрочные последствия для будущего не только двух стран, но и всего мира, считает глава Госдепартамента. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в поддержании каналов связи с Пекином и урегулировании разногласий.

Блинкен также упрекнул КНР в том, что страна принимает меры, несоразмерные мирному визиту Пелоси на Тайвань. В частности, 4 августа Пекин начал военные учения в водах и воздухе в районе острова, в рамках которых запустил 11 баллистических ракет. Пять из них приземлились в исключительной экономической зоне Японии.

Китай приостановил некоторые проекты с США из-за визита Пелоси на Тайвань
Политика
Фото:Mark Schiefelbein / AP

Пелоси прилетела на остров вечером 2 августа в рамках азиатского турне; она встретилась с членами парламента частично признанного государства и главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и назвала главной целью визита американской делегации поддержку «яркой и динамичной» демократии острова. В то же время, настаивала она, поездка не связана с попытками изменить статус-кво. В Белом доме также подчеркнули, что визит Пелоси не противоречит принципу «одного Китая», согласно которому Тайвань, объявивший о своей независимости от КНР в 1949-м, является частью Китая, а не отдельной страной.

Однако глава МИД КНР Ван И назвал прилет Пелоси «вопиющей намеренной провокацией», который был заранее спланирован американской стороной. Министерство выразило протест, заявив, что поездка спикера палаты представителей «сильно затронула политическую основу китайско-американских отношений, нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно подорвала стабильность в Тайваньском проливе».

5 августа власти КНР объявили, что вводят санкции против Пелоси и ее семьи и замораживают сотрудничество с США по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, в уголовно-правовой помощи, о борьбе с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками и изменения климата. Кроме того, Китай отменил переговоры на уровне региональных военных командований КНР и США.

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