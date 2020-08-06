Журналист заявил об обещании Лукашенко выдать «боевиков» России и Украине

После интервью с Александром Лукашенко украинский журналист Дмитрий Гордон заявил о «зеленом свете» для правоохранительных органов Белоруссии в вопросе выдачи россиян

Фото: gordonua.com

Минск намерен экстрадировать задержанных в Белоруссии «боевиков» ЧВК Вагнера на Украину и в Россию. Об этом заявил взявший интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко украинский журналист Дмитрий Гордон, передает «Радио Свобода».

На вопрос о передаче задержанных Украине Гордон сказал, что Лукашенко пообещал «зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину».

Гордон также выразил надежду, что все оказавшиеся в Белоруссии лица, причастные «к преступлениям против Украины», будут в конечном итоге переданы Киеву.

29 июля белорусский КГБ сообщил, что задержал 33 россиян из ЧВК Вагнера, которые готовили массовые беспорядки «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании» перед назначенными на 9 августа президентскими выборами. 1 августа Следственный комитет страны заявил об аресте задержанных.