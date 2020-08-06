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Журналист заявил об обещании Лукашенко выдать «боевиков» России и Украине

После интервью с Александром Лукашенко украинский журналист Дмитрий Гордон заявил о «зеленом свете» для правоохранительных органов Белоруссии в вопросе выдачи россиян
Фото: gordonua.com
Фото: gordonua.com

Минск намерен экстрадировать задержанных в Белоруссии «боевиков» ЧВК Вагнера на Украину и в Россию. Об этом заявил взявший интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко украинский журналист Дмитрий Гордон, передает «Радио Свобода».

На вопрос о передаче задержанных Украине Гордон сказал, что Лукашенко пообещал «зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину».

Гордон также выразил надежду, что все оказавшиеся в Белоруссии лица, причастные «к преступлениям против Украины», будут в конечном итоге переданы Киеву.

Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»
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Фото: AP

29 июля белорусский КГБ сообщил, что задержал 33 россиян из ЧВК Вагнера, которые готовили массовые беспорядки «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании» перед назначенными на 9 августа президентскими выборами. 1 августа Следственный комитет страны заявил об аресте задержанных.

Российский консул Кирилл Плетнев сообщил, что россияне являются сотрудниками охранной компании, которые через Минск направлялись в Турцию, а затем намеревались вылететь в одну из стран Латинской Америки. Там они должны были заниматься охраной объектов энергетической инфраструктуры. По словам посла России в Минске Дмитрия Мезенцева, россияне не смогли вовремя вылететь из Белоруссии, потому что опоздали на самолет.

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На Украине девятерых из задержанных подозревают в участии в террористической организации. Киев намерен требовать их выдачи от Минска. 5 августа президенты двух стран Владимир Зеленский и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Как сообщал офис Зеленского, главы государств обсудили ситуацию с задержанием «боевиков».

Пресс-служба Лукашенко по итогам переговоров с украинским лидером сообщила, что правоохранительные органы Белоруссии намерены сотрудничать с Россией и Украиной по делу о задержанных бойцах.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, Украина, Россия
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Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»
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Лукашенко пообещал сотрудничество с Москвой и Киевом по делу «боевиков»
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