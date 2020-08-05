Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»

Задержанные в Минске россияне должны были по контракту с охранной структурой направиться в Венесуэлу

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Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной. Через Минск они направлялись в Латинскую Америку, поскольку Белоруссия является транспортным хабом для подобных структур. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал на условиях анонимности участник группы, отказавшийся от контракта незадолго до выезда.

«Первая группа, в которую должен был войти и я, состояла из 40 с лишним человек. Задержали 33, потому что не все поехали через Минск. Я знаю конторы, которые используют схему с минским аэропортом, все они связаны с охраной зарубежного имущества. Существует несколько стандартных путей, по которым переправляют людей: бортом, пароходом и через Белоруссию. Белоруссия — известная транзитная дырка для подобных дел», — рассказал собеседник издания. Он отметил, что белорусские власти в курсе подобных перемещений военных специалистов.

Он подчеркнул, что к ЧВК Вагнера деятельность этих охранных групп отношения не имеет. Они нанимаются для охраны различных объектов, сопровождения лиц, проводки конвоев в Сомали для охраны от пиратов.

По его словам, предложение, в рамках которого вылетела в Минск группа сотрудников охранных структур, заказчик выдвинул в мае. Первую группу собирали для работы в Венесуэле. Всего из России должно было вылететь 11 групп, численностью от 35 до 40 человек каждая. Зарплату им обещали в размере $5 тыс., что, по его словам, не слишком крупная сумма для таких контрактов. Заказ, по его словам, якобы выдавался через частную военизированную охранную компанию «МАР»

Согласно данным СПАРК, ООО «ЧВК «МАР» была основана в 2014 году в Санкт-Петербурге. Основным видом деятельности компании указана деятельность частных охранных служб. Также ЧВК занималась оптовой и розничной торговлей неспециализированными товарами, оказывала консалтинговые услуги и услуги в сфере безопасности. В августе 2018 года ЧВК «МАР» была исключена из ЕГРЮЛ.