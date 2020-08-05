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Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»

Задержанные в Минске россияне должны были по контракту с охранной структурой направиться в Венесуэлу
Фото: AP
Фото: AP

Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной. Через Минск они направлялись в Латинскую Америку, поскольку Белоруссия является транспортным хабом для подобных структур. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал на условиях анонимности участник группы, отказавшийся от контракта незадолго до выезда.

«Первая группа, в которую должен был войти и я, состояла из 40 с лишним человек. Задержали 33, потому что не все поехали через Минск. Я знаю конторы, которые используют схему с минским аэропортом, все они связаны с охраной зарубежного имущества. Существует несколько стандартных путей, по которым переправляют людей: бортом, пароходом и через Белоруссию. Белоруссия — известная транзитная дырка для подобных дел», — рассказал собеседник издания. Он отметил, что белорусские власти в курсе подобных перемещений военных специалистов.

Он подчеркнул, что к ЧВК Вагнера деятельность этих охранных групп отношения не имеет. Они нанимаются для охраны различных объектов, сопровождения лиц, проводки конвоев в Сомали для охраны от пиратов.

По его словам, предложение, в рамках которого вылетела в Минск группа сотрудников охранных структур, заказчик выдвинул в мае. Первую группу собирали для работы в Венесуэле. Всего из России должно было вылететь 11 групп, численностью от 35 до 40 человек каждая. Зарплату им обещали в размере $5 тыс., что, по его словам, не слишком крупная сумма для таких контрактов. Заказ, по его словам, якобы выдавался через частную военизированную охранную компанию «МАР»

Согласно данным СПАРК, ООО «ЧВК «МАР» была основана в 2014 году в Санкт-Петербурге. Основным видом деятельности компании указана деятельность частных охранных служб. Также ЧВК занималась оптовой и розничной торговлей неспециализированными товарами, оказывала консалтинговые услуги и услуги в сфере безопасности. В августе 2018 года ЧВК «МАР» была исключена из ЕГРЮЛ.

Основатель ЧВК Алексей Марущенко в интервью «Комсомольской правде» опроверг информацию о задержании бойцов компании в Белоруссии. Он отметил, ЧВК была ликвидирована. «Что сейчас происходит в Белоруссии — я не имею ни малейшего понятия. Я не задержан. И никого из бойцов, задержанных под Минском, я не знаю».

Собеседник МК указал, что отказался от контракта, хотя несколько его знакомых согласились с условиями. По его словам, у него возникли вопросы к надежности заказчика. Обычно заказчик сразу проговаривает нюансы контракта, связанные с логистикой, однако в том случае детали военным специалистам долго не сообщали. «Начались задержки на неделю, потом на две, переносился выезд», — рассказал собеседник. Еще одной странностью он назвал отбор специалистов по специальностям: «Последний фактор, который меня остановил, был вопрос: «Будешь командиром саперов?» Стоп, ребята, я все, конечно, понимаю, но где сопровождение грузов, а где — саперы? Их там в принципе не может быть. Все, я в такие игры не играю», — рассказал он.

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Те, кто согласились подписать контракт, выехали из России 24 июля. Утром 25 июля у них уже должен был быть первый транзитный рейс на Стамбул. «На границе их продержали где-то с половины двенадцатого ночи до половины седьмого утра, добираться от пограничного поста до аэропорта часа два, может, чуть больше. При том, что накануне они уже прошли электронную регистрацию и на рейс не опаздывали, им было нужно только доехать. Но вместо этого они зачем-то уезжают в гостиницу, которая забронирована заранее. Мне потом объяснили, что была спущена команда сверху — не лететь», — описывает собеседник МК события.

29 июля в гостинице группу задержали белорусские правоохранительные органы, о чем собеседник издания узнал из звонка своего друга из Минска.

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Политика
Фото: AP

Рассказ собеседника МК частично совпадает с заявлениями российского консула в Минске Кирилла Плетнева. Он рассказывал, что 25 июля задержанные в Белоруссии граждане должны были вылететь из Минска в Стамбул, а уже оттуда — отправиться в Латинскую Америку. В какую именно из стран региона направлялись россияне, Плетнев не уточнил. О том, что задержанные использовали Минск в качестве транзитного пункта для поездки в Стамбул, также рассказывал посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Перевозку группы военных специалистов из России в Белоруссию осуществлял мужчина по имени Геннадий Куман. В интервью белорусскому каналу СТВ он рассказывал, что в середине июля ему поступил заказ от российской стороны на перевозку группы из 33 человек из Москвы в аэропорт Минска. Куман утверждал, что на границе у группы возникли сложности — вопросы к ним возникли у российских пограничников. Куман рассказал, что вопросы у пограничников вызвали документы, которые не давали основания для пересечения границы. По словам Кумпана, вопрос решался практически до полуночи, «затем, как оказалось, кто-то позвонил, и их пропустили».

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Общество
Фото: AP

Группу россиян задержали в ночь на 29 июля. Минск заподозрил их в подготовке массовых беспорядков. Государственное агентство БелТА утверждало, что мужчины прибыли в республику «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». «Про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию — это все вранье», — заявил Лукашенко 4 августа в обращении к народу и Национальному собранию. По его словам, они «были направлены специально в Беларусь» и дали соответствующие показания. «Команда была — ждать. Билеты, купленные на Стамбул, — это легенда», — указывал Лукашенко.

Президентские выборы в стране состоятся 9 августа.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Белоруссия, наемники, ЧВК
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