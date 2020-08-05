Лукашенко пообещал сотрудничество с Москвой и Киевом по делу «боевиков»

Фото: КГБ Белоруссии / Государственная телерадиокомпания Белоруссии / AP

Правоохранительные органы будут сотрудничать с Россией и Украиной по поводу задержанных в Белоруссии «боевиков». Об этом ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил белоруссикий лидер Александр Лукашенко. Его слова приводятся на сайте президента республики.

Вопрос о задержанных в Белоруссии «боевиках» в телефонном разговоре затронул Зеленский. Он сообщил, что они принимали участие в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование.

Белорусский КГБ 29 июля сообщил о задержании 33 россиян, которые, по версии местных властей, являются бойцами ЧВК Вагнера. БелТА сообщала, что «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании» в страну прибыло около 200 «боевиков». Председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич заявил 1 августа, что задержанных мужчин арестовали.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что группа ехала транзитом в Стамбул, но была вынуждена задержаться в Минске. Консул России Кирилл Плетнев уточнил, что из Минска группа должна была направиться в Стамбул, а оттуда — в одну из стран Латинской Америки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также указывал, что в Белоруссии россияне были проездом, с самой страной и ее делами их пребывание там не связано.