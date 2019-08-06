Патрушев заявил об отказе США изучить вызвавшую нарекания ракету

Россия предлагала американцам осмотреть 9М729 в закрытом режиме, однако те ответили отказом. Следом США вышли из ДРСМД

Николай Патрушев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, спор из-за которой стал поводом для выхода Вашингтона из договора 1987 года о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает «РИА Новости».

По его словам, американцы, говоря о нарушении Россией ДРСМД, «как бы намекали на 9М729. Поэтому Москва предлагала им получить о ракете «всю исчерпывающую информацию», но Вашингтон отказался.

Патрушев напомнил, что уже после этого посмотреть на ракету предлагалось в парке «Патриот», куда приехали многие иностранные делегации. «Однако США и сами не приняли участие в этом мероприятии, и не рекомендовали приезжать туда своим партнерам по НАТО», — сказал секретарь Совбеза.