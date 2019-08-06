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Патрушев заявил об отказе США изучить вызвавшую нарекания ракету
Россия предлагала американцам осмотреть 9М729 в закрытом режиме, однако те ответили отказом. Следом США вышли из ДРСМД
Николай Патрушев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, спор из-за которой стал поводом для выхода Вашингтона из договора 1987 года о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает «РИА Новости».

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Как выглядит не устроившая США крылатая ракета 9М729

По его словам, американцы, говоря о нарушении Россией ДРСМД, «как бы намекали на 9М729. Поэтому Москва предлагала им получить о ракете «всю исчерпывающую информацию», но Вашингтон отказался.

Патрушев напомнил, что уже после этого посмотреть на ракету предлагалось в парке «Патриот», куда приехали многие иностранные делегации. «Однако США и сами не приняли участие в этом мероприятии, и не рекомендовали приезжать туда своим партнерам по НАТО», — сказал секретарь Совбеза.

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В МИДе заявили о риске начала гонки вооружений после разрыва ДРСМД

9М729 является усовершенствованной версией ракеты 9М728. Она может оснащаться ядерной боеголовкой и устанавливается на специализированный вариант самоходной пусковой установки.

В Министерстве обороны утверждают, что максимальная дальность полета ракеты — 450 км. В США, однако, уверяют, что 9М729 испытывалась на дистанции, запрещенные ДРСМД (более 500 км). Помимо этого в НАТО заявляют, что запуски ракеты с мобильной наземной установки являются прямым нарушением договора.

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Пентагон после разрыва ДРСМД выступил за размещение ракет в Азии

2 августа США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Российский президент Владимир Путин также подписал закон о приостановке действия ДРСМД.

После разрыва договора Пентагон анонсировал разработку новых неядерных ракет. Американский президент Дональд Трамп при этом заявил о переговорах с Россией и Китаем о новом ядерном соглашении.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Николай Патрушев, ДРСМД
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