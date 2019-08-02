Трамп сообщил о переговорах с Путиным и Китаем о новом ядерном соглашении

Трамп сообщил о переговорах с Путиным и Китаем о новом ядерном соглашении

Фото: Ed Jones / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопрос о соглашении по ядерному оружию, сообщает Bloomberg.

Американский лидео считает, что его российский коллега Владимир Путин хотел бы

достичь нового соглашения об ограничении ядерных арсеналов.

«Они (Россия) избавляются от некоторых (ракет), мы избавляемся от некоторых», — сказал Трамп журналистам, отметив, что в соглашение должен быть вовлечен Китай.

«Это было бы здорово для всего мира», — сказал президент США.

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