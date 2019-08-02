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Пентагон объявил о новых разработках ракет после выхода из ДРСМД

Пентагон объявил, что в связи с выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) американские военные сфокусируются на разработке неядерных баллистических и крылатых ракет наземного базирования, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана.

По его словам, Вашингтон начал работы по ряду проектов в данном направлении еще в 2017 году из-за нарушения Россией условий ДРСМД, они касались мобильных крылатых и баллистических ракет наземного базирования и проводились в соответствии с соглашением. Поскольку США скрупулезно выполняли положения ДРСМД, эти проекты находятся на ранней стадии, заявили в Пентагоне.

«Теперь, когда мы выходим, Минобороны будет в полной мере заниматься разработкой этих ракет наземного базирования в качестве разумного ответа на действия России», — сообщил Хоффман.

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ДРСМД был подписан США и СССР в 1987 году, документ запрещал производство, хранение и использование баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500–1000 км) дальности.

Президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из договора в феврале 2018 года, этот процесс официально завершился 2 августа.

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Как выглядит не устроившая США крылатая ракета 9М729

США и Россия неоднократно обвиняли друг друга в нарушении условий ДРСМД. Так, в Вашингтоне считают, что российская ракета 9М729 обладает большей дальностью полета, чем предусмотрено соглашением, а Москву не устраивает развертывание пусковых установок Mk-14 в Румынии.

МИД России счел выход США из договора «серьезнейшей ошибкой», а обвинения в адрес Москвы назвал дезинформацией. Решение Вашингтона министерство объясняет желанием американской стороны избавиться от ограничений, которые она сама же и установила.

Теги: Пентагон, баллистические ракеты, ДРСМД
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