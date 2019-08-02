Пентагон объявил о новых разработках ракет после выхода из ДРСМД

Пентагон объявил о новых разработках ракет после выхода из ДРСМД

Пентагон объявил, что в связи с выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) американские военные сфокусируются на разработке неядерных баллистических и крылатых ракет наземного базирования, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана.

По его словам, Вашингтон начал работы по ряду проектов в данном направлении еще в 2017 году из-за нарушения Россией условий ДРСМД, они касались мобильных крылатых и баллистических ракет наземного базирования и проводились в соответствии с соглашением. Поскольку США скрупулезно выполняли положения ДРСМД, эти проекты находятся на ранней стадии, заявили в Пентагоне.

«Теперь, когда мы выходим, Минобороны будет в полной мере заниматься разработкой этих ракет наземного базирования в качестве разумного ответа на действия России», — сообщил Хоффман.

ДРСМД был подписан США и СССР в 1987 году, документ запрещал производство, хранение и использование баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500–1000 км) дальности.