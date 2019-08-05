В МИДе заявили о риске начала гонки вооружений после разрыва ДРСМД

В МИДе заявили о риске начала гонки вооружений после разрыва ДРСМД

Риски начала новой гонки вооружений после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) существенно возросли, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, сообщает «РИА Новости».

«Гонка вооружений — это процесс, когда меры и контрмеры осуществляются по сути дела в предопределенном, если не сказать автоматическом режиме», — сказал Рябков.

Он отметил, что «возможно, кто-то в США рассчитывает, что кто-то эту гонку проиграет, потому что будет измотан». Однако Россия, по словам Рябкова, благодаря урокам прошлого сможет эффективно ответить на новые вызовы.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что США не боятся новой гонки вооружений из-за выхода из ДРСМД.