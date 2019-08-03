Пентагон после разрыва ДРСМД выступил за размещение ракет в Азии

Пентагон после разрыва ДРСМД выступил за размещение ракет в Азии

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что хотел бы в течение нескольких месяцев разместить в Азии ракеты наземного базирования средней дальности. Заявление последовало на следующий день после формального прекращения действия ДРСМД, пишет Reuters.

«Я бы хотел [разместить ракеты] в течение месяцев... но такие процессы могут занять больше времени, чем вы ожидаете», — сказал Эспер в преддверии турне по Азиатскому региону. Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника пишет, что процесс может занять годы.

Уточняется, что конкретные решения еще не приняты. Глава Пентагона также не сообщил, в каких конкретно странах он хотел бы разместить ракеты.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности между Россией и США официально перестал действовать 2 августа: стороны обвиняли друг друга в нарушении соглашения. После разрыва ДРСМД Пентагон анонсировал разработку новых неядерных ракет. Президент Дональд Трамп говорил, что обсуждал с Россией и Китаем новое соглашение по ядерному оружию.