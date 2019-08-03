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Пентагон после разрыва ДРСМД выступил за размещение ракет в Азии

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что хотел бы в течение нескольких месяцев разместить в Азии ракеты наземного базирования средней дальности. Заявление последовало на следующий день после формального прекращения действия ДРСМД, пишет Reuters.

«Я бы хотел [разместить ракеты] в течение месяцев... но такие процессы могут занять больше времени, чем вы ожидаете», — сказал Эспер в преддверии турне по Азиатскому региону. Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника пишет, что процесс может занять годы.

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Трамп сообщил о переговорах с Путиным и Китаем о новом ядерном соглашении

Уточняется, что конкретные решения еще не приняты. Глава Пентагона также не сообщил, в каких конкретно странах он хотел бы разместить ракеты.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности между Россией и США официально перестал действовать 2 августа: стороны обвиняли друг друга в нарушении соглашения. После разрыва ДРСМД Пентагон анонсировал разработку новых неядерных ракет. Президент Дональд Трамп говорил, что обсуждал с Россией и Китаем новое соглашение по ядерному оружию.

Теги: Пентагон, ракеты, Азия
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