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Прямая линия Путина ,  
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Путин допустил причастность США к подрыву «Северных потоков»

Путин заявил о вероятной причастности американцев к подрыву «Северных потоков»
Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Гердо / Reuters)

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», скорее всего, взорвали Соединенные Штаты или третья сторона под их влиянием. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции, трансляцию вел РБК.

«Не мы взорвали «Северный поток-1» и частично «Северный поток-2» — это сделали, скорее всего, американцы, или с их подачи кто-то сделал», — сказал он.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября прошлого года. Компания-оператор Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях и отказалась прогнозировать сроки возвращения газопроводов в эксплуатацию. ЧП произошло в экономических зонах Швеции и Дании. Расследованием занимаются правоохранительные органы двух этих стран и Германии, Россию к нему не допустили, МИД назвал это «махинацией» и «лохотроном».

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Путин ранее уже возлагал ответственность за подрыв газопроводов на «англосаксов», США и Великобритания отвергали эти обвинения. По мнению российского президента, за подрывом стоят государства, заинтересованные в транзите газа через Россию по территории Украины.

The Washington Post и Der Spiegel писали со ссылкой на украинских и европейских чиновников и другие источники, что центральную роль в атаках на газопроводы системы «Северный поток» играл полковник, бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский. По данным источников обоих изданий, полковник не занимался планированием операции, а исполнял приказы «высокопоставленных украинских чиновников», которые подчинялись главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о непричастности Киева к подрыву газопроводов. Подобные материалы, по его версии, публикуют в СМИ с целью замедлить поддержку ВСУ.

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политик, президент России

7 октября 1952 года

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