Handelsblatt узнала о тайном предложении Шольца США по «Северному потоку»

Шольц в 2020 году оказывал давление на администрацию на тот момент президента США Трампа с целью предотвратить введение санкций против «Северного потока-2», выяснила Handelsblatt. Тем не менее рестрикции все же были введены

Олаф Шольц (Фото: Hannibal Hanschke / EPA / ТАСС)

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, будучи министром финансов в 2020 году, предлагал США заключить тайную сделку для предотвращения санкций против строящегося тогда российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на внутренние документы министерства экономики, оказавшиеся в распоряжении газеты.

По данным издания, вместе с Шольцем сделку «проталкивали» президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг. Все трое, как пишет Handelsblatt, сегодня являются ярыми сторонниками Украины, «но всего несколько лет назад продвигали проект, диаметрально противоположный интересам безопасности этой страны».

Согласно внутренним документам Минэкономики, Шольц, Штайнмайер и Швези оказывали влияние на администрацию на тот момент президента США Дональда Трампа (2017–2021), в особенности на министра финансов Стивена Мнучина, чтобы предотвратить американские санкции против «Северного потока-2».

В частности, летом 2020 года Шольц отправил Мнучину письмо, в котором призвал инвестировать €1 млрд с немецких налоговых отчислений в приемные терминалы для сжиженного природного газа (СПГ) на северном побережье Германии. Для этого он потребовал у США снять санкции с российского газопровода, однако Белый дом полностью отверг это предложение.

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп был ярым противником строительства газопровода, введя против него санкции. Однако действующий президент США Джо Байден, как следует из документов, предоставленных минэкономики ФРГ газете Süddeutsche Zeitung (SZ) по решению суда, пошел на серьезные уступки властям Германии по вопросу строительства «Северного потока-2». Байден воспринимал проект трубопровода критически, но был нацелен на поиск компромисса с германским руководством, отмечало издание.

Санкции против «Северного потока-2» Байден все же ввел: 23 февраля 2022 года на фоне событий на Украине под ограничения попали оператор газопровода Nord Stream 2 AG и его исполнительный директор Маттиас Варниг. К этому моменту трубопровод уже был построен, но Германия приостановила его сертификацию.

В сентябре 2022 года «Северный поток» и «Северный поток-2» были взорваны. Из четырех ниток этих двух трубопроводов уцелела одна. Президент Владимир Путин обвинял США в диверсии на газопроводах. Вашингтон отвергал эти обвинения.