Картаполов предположил, что может измениться в ядерной доктрине

Картаполов: в ядерной доктрине может измениться время принятия решения по оружию

В российской ядерной доктрине может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия, заявил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, все будет зависеть от изменений военно-политической обстановки вокруг России

«Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение», — допустил Картаполов, подчеркнув, что сейчас «рано говорить об этом».

Основные параметры для применения Россией ядерного оружия закреплены в указе «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», принятом в 2020 году.

В нем говорится, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее такого же оружия и других видов оружия массового поражения, в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Решение о применении ядерного оружия принимается президентом, отмечается в документе.

В начале июне на ПМЭФ глава государства Владимир Путин допустил внесение изменений в ядерную доктрину России. Позже во время своего визита во Вьетнам он объяснил, что возможные изменения связаны с понижением порога применения ядерного оружия на Западе.

По его словам, речь, в частности, идет о разработке «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности». «И мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять <...>. На это мы обязаны обратить внимание», — уточнил президент.