Картаполов предположил, что может измениться в ядерной доктрине
В российской ядерной доктрине может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия, заявил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, все будет зависеть от изменений военно-политической обстановки вокруг России
«Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение», — допустил Картаполов, подчеркнув, что сейчас «рано говорить об этом».
Основные параметры для применения Россией ядерного оружия закреплены в указе «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», принятом в 2020 году.
В нем говорится, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее такого же оружия и других видов оружия массового поражения, в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
Решение о применении ядерного оружия принимается президентом, отмечается в документе.
В начале июне на ПМЭФ глава государства Владимир Путин допустил внесение изменений в ядерную доктрину России. Позже во время своего визита во Вьетнам он объяснил, что возможные изменения связаны с понижением порога применения ядерного оружия на Западе.
По его словам, речь, в частности, идет о разработке «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности». «И мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять <...>. На это мы обязаны обратить внимание», — уточнил президент.
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