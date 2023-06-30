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В США активизировались обсуждения по поставке Киеву кассетных боеприпасов

Politico: в США активизировались обсуждения поставок Украине кассетных боеприпасов

В Белом доме активизировались обсуждения о возможности поставок Украине кассетных боеприпасов. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в администрации.

По данным издания, сейчас Вашингтон ближе к принятию соответствующего решения чем когда-либо с начала конфликта на Украине. В Белом доме полагают, что это поможет украинскому контрнаступлению.

Кассетные боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники. Опасение при их применении обусловлены, в частности, тем, что такие снаряды хаотично разлетаются при выстреле и зачастую не разрываются; а это может усугубить проблемы с разминированием украинских территорий, рассказывали эксперты, опрошенные The Financial Times.

О пользе кассетных боеприпасов для ВСУ ранее говорили в Пентагоне. В частности, об этом заявила заместитель помощника министра обороны США, специалист по России и Украине Лора Купер. Она также заявила, что сейчас это осуществить нельзя из-за запрета конгресса.

Украинская сторона неоднократно запрашивала кассетные боеприпасы. Там заверяют, что они будут применяться только против российских войск. Украина, равно как Россия, США и Турция, не подписывали Конвенцию по кассетным боеприпасам (международный договор, который запрещает их использование, передачу и накопление).

Москва осуждает любые поставки западного оружия на Украину. Российские власти утверждают, что это приведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта.

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кассетные боеприпасы Украина США Военная операция на Украине ВСУ
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