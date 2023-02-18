Столтенберг исключил передачу Киеву кассетных боеприпасов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
В Бундестаге раскритиковали требование Киева о кассетных боеприпасах Политика, 23:44
Новый президент Чехии назвал нежелательные сценарии при победе Украины Политика, 23:30
В Финляндии заявили о готовности вступить в НАТО без Швеции Политика, 23:17
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение Общество, 23:11
Чемезов сообщил об увеличении выпуска гиперзвуковых ракет «Кинжал» Политика, 22:58
В Лондоне заявили о неготовности западных танков к скорой отправке Киеву Политика, 22:53
В МИД обещали ответить на высылку российских дипломатов из Нидерландов Политика, 22:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
США обвинили Россию в «преступлениях против человечности» Политика, 22:42
Медведев счел главу МИД ФРГ невежей из-за слов о повороте на 360 градусов Политика, 22:28
Столтенберг исключил передачу Киеву кассетных боеприпасов Политика, 22:26
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 22:16
Дуров заявил о превращении Telegram во второй по популярности мессенджер Технологии и медиа, 22:06
Даниил Медведев назвал потрясающим свой полуфинальный матч в Роттердаме Спорт, 21:30
Блинкен пообещал «очень значимую» речь Байдена в день послания Путина Политика, 21:28
Военная операция на Украине ,  
0 

Столтенберг исключил передачу Киеву кассетных боеприпасов

Генсек НАТО Столтенберг исключил передачу Киеву кассетных боеприпасов
Вице-премьер Александр Кубраков призвал передать Украине кассетные боеприпасы. Глава МИД Дмитрий Кулеба пояснил, что Киев не является участником конвенции, запрещающей применение этих снарядов. Однако НАТО отклонила просьбу
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил поставки на Украину кассетных боеприпасов. Об этом он заявил в интервью RTL и ntv.

«НАТО не рекомендовала и не поставляла этот вид оружия», — сказал Столтенберг. «Мы поставляем артиллерию и другие виды вооружений, но не кассетные бомбы», — подчеркнул он.

Накануне украинский вице-премьер Александр Кубраков призвал передать Киеву кассетные боеприпасы и фосфорное оружие, пишет «Европейская правда». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности пояснил, что если Украина получит кассетные боеприпасы, она будет использовать их только против российской армии. Он также указал, что Украина не является участницей Конвенции по кассетным боеприпасам, запрещающей их применение. «Мы не являемся частью конвенции, которая запрещает использование кассетных боеприпасов. Поэтому легально — никаких препятствий», — добавил Кулеба.

В январе издание Foreign Police со ссылкой на американских и европейских чиновников писало, что Турция осенью отправила на Украину кассетные боеприпасы, изготовленные еще во времена холодной войны. Киев пытался добиться передачи снарядов от США, но те отказали, сообщало издание. В Кремле, комментируя публикацию, заявили, что говорить о достоверности информации о поставке сложно. «Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы все это внимательно отслеживаем, — сказал тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Посол Украины в Турции Василий Боднар позднее опроверг отправку на Украину кассетных боеприпасов Турцией, назвав целью таких сообщений нанести ущерб отношениям двух стран и их международному имиджу.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Йенс Столтенберг кассетные боеприпасы Украина
Материалы по теме
Польский генерал призвал «разоружиться» вместо поставок Украине «барахла»
Политика
Генсек НАТО назвал поставки оружия условием достижения мира на Украине
Политика
Украина запросила у Италии средства защиты от ядерного и химоружия
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter