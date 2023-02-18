Столтенберг исключил передачу Киеву кассетных боеприпасов

Вице-премьер Александр Кубраков призвал передать Украине кассетные боеприпасы. Глава МИД Дмитрий Кулеба пояснил, что Киев не является участником конвенции, запрещающей применение этих снарядов. Однако НАТО отклонила просьбу

Йенс Столтенберг (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил поставки на Украину кассетных боеприпасов. Об этом он заявил в интервью RTL и ntv.

«НАТО не рекомендовала и не поставляла этот вид оружия», — сказал Столтенберг. «Мы поставляем артиллерию и другие виды вооружений, но не кассетные бомбы», — подчеркнул он.

Накануне украинский вице-премьер Александр Кубраков призвал передать Киеву кассетные боеприпасы и фосфорное оружие, пишет «Европейская правда». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности пояснил, что если Украина получит кассетные боеприпасы, она будет использовать их только против российской армии. Он также указал, что Украина не является участницей Конвенции по кассетным боеприпасам, запрещающей их применение. «Мы не являемся частью конвенции, которая запрещает использование кассетных боеприпасов. Поэтому легально — никаких препятствий», — добавил Кулеба.

В январе издание Foreign Police со ссылкой на американских и европейских чиновников писало, что Турция осенью отправила на Украину кассетные боеприпасы, изготовленные еще во времена холодной войны. Киев пытался добиться передачи снарядов от США, но те отказали, сообщало издание. В Кремле, комментируя публикацию, заявили, что говорить о достоверности информации о поставке сложно. «Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы все это внимательно отслеживаем, — сказал тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Посол Украины в Турции Василий Боднар позднее опроверг отправку на Украину кассетных боеприпасов Турцией, назвав целью таких сообщений нанести ущерб отношениям двух стран и их международному имиджу.