Норвегия пропустила два контейнера для российского поселка на Шпицбергене

Норвегия в конце июня не пропустила на свою территорию российские грузовики с контейнерами для поселка, однако затем грузы были доставлены в норвежский порт местным перевозчиком и отправлены на архипелаг

Фото: Stefan Auth / Global Look Press

Норвегия пропустила два контейнера с грузами для жителей российского поселка Баренцбург на архипелаге Шпицберген в Северном ледовитом океане, сообщает телеканал NRK со ссылкой на МИД Норвегии.

«Два контейнера с припасами для Баренцбурга сейчас находятся в пути на норвежском судне», — заявили в ведомстве.

Судно направляется из норвежского Тромсё в Лонгйир — это норвежский поселок на острове, являющийся административным центром архипелага. Дороги от него к Баренцбургу нет, поэтому грузы туда можно доставить либо по воде, либо по воздуху.

В МИД заявили, что у Норвегии не было намерения прекращать поставки на Шпицберген и в Баренцбург. Из-за санкций (в начале апреля ЕС запретил въезд на свою территорию российским и белорусским грузовикам) автомобили с грузами из России не могли прибыть в Норвегию, тогда их доставил в Тромсё норвежский перевозчик, указали во внешнеполитическом ведомстве. Там добавили, что такой вариант решения проблемы был согласован с российской стороной.

Генконсульство России на Шпицбергене, которое находится в Баренцбурге, подтвердило «РИА Новости», что теперь грузы для российского поселка на архипелаге будет доставлять в порт норвежский перевозчик. При этом на Шпицберген отправили два новых контейнера, а не те, которые ранее «застряли» на границе двух стран. Грузы, по данным консульства, прибудут в поселок 8 июля.

Норвегия отказалась пропускать российские грузы с 20 т продовольствия на Шпицберген в конце июня. В МИД Норвегии сообщили, что отклонили соответствующий запрос российского посольства от имени треста «Арктикуголь» — эта компания владеет шахтами на Шпицбергене, там работают российские вахтовики.

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Ранее грузы отправляли каждые десять дней из Мурманска на грузовиках через КПП «Стурскуг» на границе России и Норвегии, откуда грузы шли в Тромсё и на судне Bring — в Баренцбург. Ввоз грузов регулировался Парижским договором 1920 года, согласно которому доставлять грузы на норвежский остров могут все страны, подписавшие документ, в том числе Россия.

В МИД России ситуацию с доставкой грузов на архипелаг назвали неприемлемой и потребовали от Осло как можно скорее решить данный вопрос, в противном случае пообещав «неизбежно» принять ответные меры.

Проблему также обсудили в Государственной Думе: депутат от КПРФ Михаил Матвеев предложил денонсировать договор с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, подписанный в 2010 году. Спикер парламента Вячеслав Володин поддержал идею и поручил комитету по международным делам его рассмотреть.

Однако в Кремле заявили, что пока не выработали официальную позицию по вопросу денонсации этого договора. В Норвегии же отметили, что данный документ «не содержит пункта о расторжении» и такой тип соглашения действует бессрочно. Но в Совете Федерации указали, что выход России все же возможен согласно положениям Венской конвенции о праве международных договоров и других внутрироссийских и международных документов.