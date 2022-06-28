Норвегия отказалась пропустить российские грузы на Шпицберген
Норвегия отказалась сделать исключение из санкций для грузов, отправленных для российских поселений на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане. Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на комментарий МИД королевства.
«Конкретный запрос о разрешении на транспортировку грузов был отклонен», — отметили в МИД Норвегии.
По данным телекомпании, российское посольство направило в МИД Норвегии запрос о разрешении пропустить 20 т продовольствия для российского шахтерского поселка Баренцбург. Запрос был направлен от имени треста «Арктикуголь».
Российские грузы обычно доставляются на Шпицберген из Мурманска в город Тромсё грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе России и Норвегии.
На острова грузы доставляет единственное грузовое судно Bring, которое регулярно ходит на Шпицберген и отправляется на архипелаг каждые десять дней.
В Баренцбурге живут около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров, работающих на угольных шахтах российского треста «Арктикуголь».
В МИД Норвегии телекомпании заявили, что в Баренцбурге действуют те же законы, что и на остальной части Шпицбергена. Генеральный консул России Сергей Гущев рассказал NRK, что ситуация стабильна и российские дипломаты работают над получением льгот для товаров «по гуманитарным соображениям».
Губернатор Шпицбергена Ларс Фаузе сообщил, что поддерживает регулярные контакты с трестом «Арктикуголь» по поводу поставок. «Я могу заверить вас, что никто не пострадает ни в коем случае, пока Норвегия имеет полный и безоговорочный контроль над архипелагом», — заверил он.
Правительство Норвегии 18 марта объявило, что присоединяется к части санкций против России, введенных Европейским союзом. Тогда речь шла о трех пакетах ограничительных мер, одобренных ЕС до 9 марта.
8 июня норвежское Минобороны сообщило о передаче Украине 22 самоходных гаубиц, а также запчастей к ним, боеприпасов и другого снаряжения. «Норвежское правительство подождало с публичным объявлением о [военной] помощи из соображений безопасности. О будущих поставках также не будут объявлять или комментировать», — говорилось в заявлении ведомства.