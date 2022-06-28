Норвегия отказалась пропустить российские грузы на Шпицберген

МИД Норвегии не согласился сделать исключение из санкций для продовольствия, которое было направлено российским шахтерам в поселок Баренцбург на Шпицбергене

Фото: Kerstin Langenberger / imageBROKER.com / Global Look Press

Норвегия отказалась сделать исключение из санкций для грузов, отправленных для российских поселений на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане. Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на комментарий МИД королевства.

«Конкретный запрос о разрешении на транспортировку грузов был отклонен», — отметили в МИД Норвегии.

По данным телекомпании, российское посольство направило в МИД Норвегии запрос о разрешении пропустить 20 т продовольствия для российского шахтерского поселка Баренцбург. Запрос был направлен от имени треста «Арктикуголь».

Российские грузы обычно доставляются на Шпицберген из Мурманска в город Тромсё грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе России и Норвегии.

На острова грузы доставляет единственное грузовое судно Bring, которое регулярно ходит на Шпицберген и отправляется на архипелаг каждые десять дней.

В Баренцбурге живут около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров, работающих на угольных шахтах российского треста «Арктикуголь».

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В МИД Норвегии телекомпании заявили, что в Баренцбурге действуют те же законы, что и на остальной части Шпицбергена. Генеральный консул России Сергей Гущев рассказал NRK, что ситуация стабильна и российские дипломаты работают над получением льгот для товаров «по гуманитарным соображениям».

Губернатор Шпицбергена Ларс Фаузе сообщил, что поддерживает регулярные контакты с трестом «Арктикуголь» по поводу поставок. «Я могу заверить вас, что никто не пострадает ни в коем случае, пока Норвегия имеет полный и безоговорочный контроль над архипелагом», — заверил он.

Правительство Норвегии 18 марта объявило, что присоединяется к части санкций против России, введенных Европейским союзом. Тогда речь шла о трех пакетах ограничительных мер, одобренных ЕС до 9 марта.

8 июня норвежское Минобороны сообщило о передаче Украине 22 самоходных гаубиц, а также запчастей к ним, боеприпасов и другого снаряжения. «Норвежское правительство подождало с публичным объявлением о [военной] помощи из соображений безопасности. О будущих поставках также не будут объявлять или комментировать», — говорилось в заявлении ведомства.