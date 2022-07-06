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Песков ответил на инициативу о денонсации договора по Шпицбергену

Кремль пока не выработал позиции по этому поводу, Госдума также должна изучить вопрос. Однако власти рассматривают все возможные сценарии развития судьбы соглашения, сказал Песков
Фото: Maya Hitij / Getty Images
Фото: Maya Hitij / Getty Images

Кремль пока не выработал позицию относительно инициативы по денонсации договора с Норвегией о сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, однако власти рассматривают все возможные варианты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Насколько мы понимаем, в парламенте идет речь о том, чтобы изучить этот вопрос. Не сформулировать позицию, а сформулировать вопрос. <...> Разумеется, рассматриваются все возможные сценарии. Никакой официальной позиции на этот счет нет», — ответил Песков на вопрос о поддержке Кремлем денонсации или приостановки соглашения.

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Политика
Фото:Stefan Auth / Global Look Press

Представитель Кремля выразил надежду, что вопрос получится урегулировать с помощью дипломатии, и посоветовал обращаться за дальнейшими разъяснениями в МИД.

В конце июня Норвегия отказалась пропустить 20 т продовольствия для российского шахтерского поселка Баренцбург на полярном архипелаге Шпицберген по просьбе России. Норвегия сообщила, что соблюдает европейские санкции, к которым она частично присоединилась.

Российские грузы, как правило, привозят на Шпицберген из Мурманска в город Тромсё грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе России и Норвегии. На острова грузы доставляет единственное грузовое судно Bring, которое регулярно отправляется на Шпицберген раз десять дней. В Баренцбурге живут около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров, работающих на угольных шахтах российского треста «Арктикуголь».

МИД России назвал решение норвежских властей неприемлемым, а депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев на пленарном заседании предложил денонсировать договор с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Он утверждал, что в 2010 году Россия уступила Норвегии 175 тыс. кв. км Баренцева моря, которая сегодня препятствует доставке грузов на Шпицберген. Председатель Госдумы Вячеслав Володин согласился с его позицией и поручил комитету по международным делам изучить предложение.

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Пресс-секретарь норвежского МИДа Ане Хаавардсдаттер в ответ на инициативу парламента заявила, что договор «не содержит пункта о расторжении» и такой тип соглашения, согласно «распространенной практике», действует бессрочно. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев опроверг этот тезис, сославшись на ст. 56 Венской конвенции о праве международных договоров и другие положения внутрироссийских и международных документов. Согласно этой статье государство может выйти из договора, если характер соглашения подразумевает право денонсации или выхода. Также это возможно, если будет установлено, что участники собирались допустить выход или денонсацию.

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Теги
Татьяна Зыкина
Дмитрий Песков Норвегия Шпицберген международные договоры денонсация
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